Weekend na szczecińskich drogach. Brawura, alkohol, prędkość

W miniony weekend policjanci szczecińskiej drogówki przeprowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta. Fot. KMP Szczecin

Dwanaście osób, które wsiadły za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu, zatrzymała w miniony weekend szczecińska drogówka. Każda z nich musi liczyć się teraz z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym utratą prawa jazdy.

Policjanci zatrzymali także pięć osób, które kierowały pojazdami, nie mając do tego żadnych uprawnień. Z kolei trzech kierujących zlekceważyło orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dużym problemem wciąż pozostaje nadmierna prędkość. Policjanci ujawnili blisko 200 przypadków jej przekroczenia. Niechlubnymi rekordzistami okazało się 6 kierowców, którzy pędzili w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h więcej, niż pozwalają na to przepisy. Wszyscy zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi i stracili prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Na szczęście w miniony weekend na drogach Szczecina nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

- Apelujemy o rozsądek i przypominamy: bezpieczeństwo na drodze jest naszą wspólną sprawą - przypomina szczecińska policja. - Brawura, alkohol i nadmierna prędkość to prosta droga do tragedii. (K)