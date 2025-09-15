Poniedziałek, 15 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Weekend na szczecińskich drogach. Brawura, alkohol, prędkość

Data publikacji: 15 września 2025 r. 16:34
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2025 r. 16:34
Weekend na szczecińskich drogach. Brawura, alkohol, prędkość
W miniony weekend policjanci szczecińskiej drogówki przeprowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta. Fot. KMP Szczecin  

Dwanaście osób, które wsiadły za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu, zatrzymała w miniony weekend szczecińska drogówka. Każda z nich musi liczyć się teraz z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym utratą prawa jazdy.

Policjanci zatrzymali także pięć osób, które kierowały pojazdami, nie mając do tego żadnych uprawnień. Z kolei trzech kierujących zlekceważyło orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dużym problemem wciąż pozostaje nadmierna prędkość. Policjanci ujawnili blisko 200 przypadków jej przekroczenia. Niechlubnymi rekordzistami okazało się 6 kierowców, którzy pędzili w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h więcej, niż pozwalają na to przepisy. Wszyscy zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi i stracili prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Na szczęście w miniony weekend na drogach Szczecina nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

- Apelujemy o rozsądek i przypominamy: bezpieczeństwo na drodze jest naszą wspólną sprawą - przypomina szczecińska policja. -  Brawura, alkohol i nadmierna prędkość to prosta droga do tragedii. (K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję