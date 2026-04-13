Weekend na drogach. Dwustu pędziło, siedmiu wypiło

Ponad dwustu kierowców z „ciężką nogą” ujawnili w miniony weekend policjanci szczecińskiej drogówki. Cztery osoby przekroczyły dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, każdemu z tych kierowców zatrzymano prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Dodatkowo otrzymali wysokie mandaty karne.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta, skupiając się przede wszystkim na bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego.

Poza osobami lekceważącymi ograniczenia prędkości na ulicach miasta, funkcjonariusze zatrzymali też kierowcę, który w ogóle nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz mężczyznę, który prowadził pojazd pomimo aktywnego zakazu sądowego.

- W obu przypadkach sprawa zostanie skierowana do sądu, gdzie kierowcy mogą liczyć się z surowymi konsekwencjami, w tym wysokimi grzywnami, a w skrajnych sytuacjach nawet karą pozbawienia wolności - zapowiadają policjanci.

I tym razem w ręce policji wpadli kierowy, prowadzący pojazdy będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków – drogówka zatrzymała siedem takich osób.

