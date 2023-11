Wcześniaki opanowały Netto Arenę [GALERIA]

Foto: Dariusz GORAJSKI

Piąte Spotkanie Pomorzańskie z okazji Światowego Dnia Wcześniaka odbyło się w sobotę w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Organizatorzy zaprosili na nie wcześniaki w wieku wczesnoszkolnym, przedszkolnym i młodsze, ich rodziców oraz personel medyczny opiekujący się wcześniakami, fizjoterapeutów, neonatologów, pediatrów. Zaproszeni nie zawiedli. Licznie wypełnili przygotowaną dla nich przestrzeń na pierwszym piętrze Netto Areny.

To było ważne wydarzenie dla rodziców wcześniaków oraz wszystkich tych, którzy o te najmniejsze dzieci walczyli od pierwszych chwili ich życia. Najmniejszy uratowany wcześniak w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach ważył 410 gramów, a najbardziej niedojrzały przyszedł na świat w 22 tygodniu ciąży.

- Ten 22 tydzień, to jest taka nieprzekraczalna granica na całym świecie - mówi dr hab. n. med. Beata Łoniewska, prof. PUM, lekarz kierująca Kliniką Patologii Noworodka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. - Wszystkie dzieci, które udaje się uratować, są od 22 tygodnia. Mamy też takie uratowane.

Takie spotkania, jak to sobotnie, dostarczają właśnie radości i motywacji całemu personelowi kliniki. Bo przybywają na nie szczęśliwi rodzice ze swoimi uratowanymi maluszkami, czasami już całkiem wyrośniętymi, dobrze radzącymi sobie przedszkolakami, uczniami...

- Kiedy widzimy te wszystkie wcześniaki jak dziś biegają, jakie są radosne, to jest to dla nas taka motywacja do dalszego działania - przyznaje Beata Łoniewska.

Rodzice mają okazję się poznać, dzieci pobawić...

- Rodzice mogą nawiązać przyjaźnie, mogą podzielić się swoim doświadczeniem, mogą wyżalić się sobie - mówi Beata Łoniewska. - To także korzyść dla dzieci, bo zabawy, które tutaj organizujemy, to są zabawy w dużej mierze rehabilitacyjne. A więc mają możliwość nie tylko dobrze się bawić, ta zabawa pomaga im w dalszym rozwoju.

Organizatorzy zadbali, żeby atrakcje były różnorodne: „pływanie” w kulkach, pokazy cyrkowe, teatr, szaleństwo z balonami, makijaże dla dzieci, spotkanie ze strażakami, nauka pierwszej pomocy dla maluchów i starszaków, loteria fantowa, spotkania ze sportowcami z niepełnosprawnościami z pierwszych miejsc na podium, ćwiczenia sensoryczne, fizjoterapeutyczne i wiele innych. Nie mogło oczywiście zabraknąć okolicznościowego tortu.

Zaproszenie przyjął m.in. Hubert Kaczmarek, który ma pięcioro dzieci, a dwoje z nich urodziło się sporo przed planowanym terminem.

- Zuzia urodziła się w 35 tygodniu, a Adaś w 26 tygodniu - mówi. - Zuzia ma zespół Downa, rozwija się troszeczkę wolniej niż pozostałe dzieci, chodzi do szkoły specjalnej. Adaś ma 16 miesięcy, czworakuje, wspina się po schodach, jeszcze nie chodzi. Rozwija się prawidłowo i duża w tym zasługa rehabilitacji.

Pan Hubert przyznaje, że takie spotkania są dla rodziców wcześniaków bardzo ważne.

- Przede wszystkim możemy być z innymi rodzicami - tłumaczy. - To dla nas ważne, bo wszyscy przeżywaliśmy ogromny stres, jak się nasze dzieci urodziły, a teraz możemy być razem i możemy świętować, że nasze dziecko żyje.

To spotkanie było szczególnie wyczekiwane, bo odbyło się po trzech latach przerwy wymuszonej epidemią koronawirusa.©℗

Agnieszka Spirydowicz