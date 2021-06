Ważne terminy 500 plus. Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy

Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Prawo do tego świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca br. do 31 maja następnego roku. Złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem.

W tym roku, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus, konieczne było złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia. 1 lutego ruszył nabór wniosków drogą elektroniczną, od 1 kwietnia można je składać również pocztą i osobiście.

Przypomnijmy – terminy wypłat zależą od momentu złożenia wniosku. Wnioski złożone do 30 kwietnia br. – wypłata do 30 czerwca br., złożone od 1 do 31 maja br. – wypłata do 31 lipca br., złożone od 1 do 30 czerwca br. – wypłata do 31 sierpnia br., złożone od 1 do 31 lipca br. – wypłata do 30 września br., złożone od 1 do 31 sierpnia br. – wypłata do 30 października br.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Przypomnijmy, że drogą elektroniczną wnioski można złożyć przez systemy bankowości elektronicznej, platformę ePUAP, system emp@tia oraz PUE ZUS. W Szczecinie wnioski papierowe są przyjmowane w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 oraz w filii na prawobrzeżu przy ul. Rydla 39/40.

Obecnie w całym kraju uprawnionych do świadczenia jest 6,6 mln dzieci. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że większość rodziców złożyła już wnioski. Także w Szczecinie zrobiła to już większość uprawnionych – 43 177 rodzin.

(gan)