Środa, 26 listopada 2025 r. 
Ważne spotkanie w klasztorze. Jak towarzyszyć bliskim w procesie umierania?

Data publikacji: 26 listopada 2025 r. 18:11
Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2025 r. 18:11
fot. archiwum  

Jak towarzyszyć bliskim w procesie umierania? Dominikanie zapraszają na wyjątkowe spotkanie przyparafialne poświęcone jednej z najtrudniejszych, a jednocześnie najważniejszych form miłości — obecności przy osobie, która odchodzi.

- Towarzyszenie bliskim na ostatnim etapie życia może stać się jednym z najgłębszych i najbardziej poruszających doświadczeń. Dlatego chcemy przyjrzeć się temu, co pomaga przeżyć ten czas mądrze, z czułością i pokojem - tłumaczą organizatorzy. - Podczas wykładu porozmawiamy o tym: co dzieje się z człowiekiem, gdy zbliża się koniec życia - w ciele, emocjach i duszy, jak wygląda holistyczna opieka nad osobą umierającą, czym jest dobre pożegnanie i dlaczego obecność często znaczy więcej niż słowa, jak zatroszczyć się o siebie, o własne emocje, granice i serce - w tym wymagającym czasie.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada o godz. 18.30 w krypcie klasztoru Dominikanów, poprowadzi je Paulina Jakubowska, specjalistka wspierająca osoby przechodzące przez proces umierania swoich bliskich.

