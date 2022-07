Warto się wybrać! Weekend w regionie (1-3 lipca 2022)

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Kamień Pomorski. Trwa 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W piątkowe wieczory, o g. 19 w romańsko-gotyckiej katedrze kamieńskiej rozbrzmiewała będzie muzyka mistrzów w wykonaniu najlepszych polskich i zagranicznych wykonawców.

W piątek (1 bm.) usłyszymy Christophe Mantoux (Francja) – organy i Kwartet Smyczkowy „Èxquartet” ze Szczecina (Monika Sawczuk – skrzypce Łukasz Górewicz – skrzypce, Grzegorz Sadowski – altówka, Tomasz Szczęsny – wiolonczela).

Christophe Mantoux studiował w Konserwatorium Paryskim pod kierunkiem G. Liraize, otrzymując także pierwsze nagrody z harmonii i kontrapunktu. W 1984 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie organowym Grand Prix de Chartres. W l. 1986-1992 był organistą tytularnym katedry w Chartres, a w l. 1992-2011 profesorem konserwatorium w Strasburgu. Obecnie jest profesorem konserwatorium w Paryżu oraz organistą tytularnym kościoła Saint-Severin w tym mieście. Koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w Ameryce Płn. i Płd. oraz Chinach, Japonii i Korei Płd. Jest regularnie zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich, a także do udziału w jury wielu międzynarodowych konkursów organowych.

ÉxQuartet to kwartet smyczkowy składający się z członków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza. Formacja łączy artystów będących wychowankami różnych środowisk muzycznych: Szczecina, Wrocławia oraz Warszawy. Wykonawcy koncertują jako kameraliści, soliści, koncertmistrzowie, co daje możliwość konfrontacji i różnorodnego spojrzenia na wykonawstwo muzyczne. Podstawowym celem zespołu jest prezentacja dzieł w odmiennej niż dotychczas formie ekspresji. ÉxQuartet w 2020 nagrał swoje 3 debiutanckie płyty New Music For String Quartet z muzyką współczesną (albumy otrzymały tytuł laureata Global Music Awards 2021).

41. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

Pyrzyce. Od 1 do 3 lipca odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal 41. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. W programie wiele atrakcyjnych wydarzeń!

Już w piątek o g. 16 zacznie się Jarmark Tradycji, w g. 18-20: Na ludową nutę – Grupa Przedszkolna z Żabowa, Zespół Góralski Mali Wiyrchowianie, Zespół Regionalny Istebna, Zespół Shaka Agimi z Kosowa – gość specjalny. O g. 20 oficjalne otwarcie festiwalu, czyli Poloneza czas zacząć; g. 20.30-22 Prosto z Morza Folkloru, czyli Feldt’s zaprasza: Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg; g. 22 – Nocny Korowód z pochodniami; g. 23 Tulia – gość specjalny, gościnnie ZPiT Pyrzyce; g. 24 – zakończenie pierwszego dnia festiwalu. W Folkowej Strefie Relaksu/park im. Jana Pawła II od g. 16 do 21 zaplanowano atrakcje dla dzieci. Od g. 16 do 21 – Spotkanie z kulturą romską.

W sobotę o g. 13 zacznie się Jarmark Tradycji, w g. 16-18 wystąpią: Kapela Smolniczanie, Zespół Folk Dance Ensemble Molodist z Ukrainy, Zespół Pieśni i Tańca Policzanie, Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy. W g. 18-18.40: Grand Prix dla par tanecznych i tancerzy indywidualnych, 18.40-21 wystąpią: Kapela Ludowa Pyrzyczanie, Zespół Góralski Mali Wiyrchowianie, Zespół Regionalny Istebna, Zespół Shaka Agimi z Kosowa – gość specjalny. O g. 21: W cygańskim taborze – Sara Czureja Band – koncert, g. 22 – Folk Fashion Backer Obr – pokaz ludowej mody, prezentacja strojów ludowych, g. 23: W cygańskim taborze – Zespół Pyrzycki Cierchaj. W Folkowej Strefie Relaksu, od g. 14 do 21: atrakcje dla dzieci i spotkanie z kulturą romską.

W niedzielę od g. 13 Jarmark Tradycji, w g. 13.30-18 wystąpią: Zespół Ludowy z Łęczycy, Zespół Śpiewaczy Jarzębina, Zespół Śpiewaczy Wrzos, Zespół Folklorystyczny Płomienie, Zespół Śpiewaczy Pyrzyczanka, Zespół Łobuziacy, Zespół Macierzanka z Gościmia, Zespół Ludowy Swojacy z Sitna, Zespół Śpiewaczy Rutka z Kapelą Goleniowską, Zespół Swojacy z Mirosławca, Zespół Macierzanka z Pacholąt i gość specjalny z Kosowa: Zespół Shaka Agimi. Od g. 12 czynna będzie Folkowa Strefa Relaksu – czyli atrakcje dla dzieci i spotkania z kulturą romską, o g. 18.20 – Kolory Tradycji Pomorza Zachodniego – konkurs akcja Splash of Colors.

Aktorzy wrócili do Janowa!

Janowo. W Janowie koło Rewala już w sobotę ruszają koncerty i spektakle. W tym roku na widzów będzie czekało 130 wydarzeń – dwa albo nawet trzy przedstawienia lub koncerty dziennie. Artyści pojawią się na deskach Teatru Komedii Impro i Teatru dla dzieci w samym Janowie koło Rewala, jak również na scenie Teatru Małomiasteczkowego znajdującego się w pobliskich Karnicach (woj. zachodniopomorskie). Zagrają spektakle dla najmłodszej i nieco starszej publiczności, przede wszystkim improwizowane, czyli takie, w których publiczność decyduje o tym, co wydarzy się na scenie.

Do 28 sierpnia janowskiej publiczności zaprezentują się artyści i zespoły teatralne z całej Polski, m.in. z: Łodzi, Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Będą to aktorzy Teatru Komedii Impro w Łodzi, artyści skupieni wokół tekściarza i reżysera Rafała Kmity, czyli Piotr Plewa i Olek Talkowski, duet standupowy Krzysztof Kasparek i Alan Pakosz, Klaun Feliks, Teatr Małe Mi, Teatr Improkracja, Teatr Improwizacji AFRONT i Grupa Ludzi.

W ramach uroczystego otwarcia sezonu 2022 aktorzy zapraszają na sobotę na godz. 20.15 na scenę Teatru Komedii Impro na Spektakl Otwarcia. Jak zapewniają – będzie to szalone i nieprzewidywalne przedstawienie improwizowane, które powstanie bez scenariusza, na zawołanie i na oczach publiczności.

W niedzielę 3 lipca bajką „Wielka misja małych dzieci” zainauguruje działalność Teatr dla dzieci. Podczas improwizowanego spektaklu to właśnie najmłodsi dadzą wyzwania aktorom, wymyślą niebezpieczne misje i przeszkody, a potem – jeśli tylko zechcą – wejdą na scenę, aby zagrać na niej razem z zawodowcami.

(reg)

Dni Henrykowskie w Siemczynie

Siemczyno. Uroczysta inauguracja obchodów XIX Henrykowskich Dni w Siemczynie (gmina Czaplinek) odbędzie się w sobotę o g. 10. W programie: konferencja naukowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Czaplinek” – moderator i prowadzący Maria Witek – dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Tematy prelekcji: Krajobraz kulturowy gminy Czaplinek – Waldemar Witek, kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie; Dziedzictwo archeologiczne gminy Czaplinek – Marta Żukowska-Bosy, specjalista w Pracowni Terenowej NID w Szczecinie; Oryginalny (nietypowy) układ urbanistyczny Czaplinka – Radosław Walkiewicz, starszy specjalista w Pracowni Terenowej NID w Szczecinie; Budowle dawnego Czaplinka – Maciej Słomiński, główny specjalista w Pracowni Terenowej NID w Szczecinie; Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego szansą jego zachowania – Maria Witek, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Mateusz Oleksiak, informatyk w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. O g. 11: Otwarcie Alei Artystów i Rzemieślników oraz stoisk promocyjnych, Miasteczko zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży, Tradycyjna wiejska kuchnia Pod Arkadami – Sołectwo Siemczyno, Pałac Siemczyno Warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej; Warsztaty plastyczne w Alei artystów i rzemieślników.

Warsztaty wokalne, muzyczne i taneczne zakończone występem na scenie letniej. W g. 15-19: Występy zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych na Scenie Letniej (występują: „Diabaz”, „Ontis”, Pałac Młodzieży ze Szczecina, Edyta Mech, „Sela”, Duet Hania i Tymek, „Czarna Mamba”, Małgorzata Czyżyk, widowisko artystyczne „Noc Kupały”; Pokazy mody i strojów historycznych, Strzały armatnie – Bractwo Kurkowe Kołobrzeg, Pokazy rekonstrukcji historycznych. O g. 20: koncert na scenie głównej. W niedzielę: o g. 12 msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, od g. 13: Grupowe zdjęcie na schodach Pałacu Siemczyno, g. 15: Badamy historię dóbr kultury materialnej – Interaktywne Muzeum Baroku i Uniwersalium Rzemiosł Różnych oraz Barokowy Park. (reg)

Lato nad Drawą

Drawno. Zabawa w ramach Lata nad Drawą odbędzie się w sobotę w g. 15.30-24. W programie: g. 7 – zawody wędkarskie organizowane przez PZW Drawno, g. 15.30 – rozpoczęcie imprezy, 16-19 – Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej, konkurs kulinarny „Smaki znad Drawy”, g. 19-19.40 koncert duetu Hanna Dziatko i Hanna Bruzi, korowód obiektów pływających wzdłuż Drawy do pomostu przy Stadionie Miejskim w Drawnie, wręczenie nagród w Festiwalu Piosenki Ludowej oraz w konkursie kulinarnym oraz konkursie na najciekawszy obiekt pływający. Koncerty: g. 20 – Tadeusz Urbański – covery utworów Krzysztofa Krawczyka, g. 21 – Norbi, g. 22-23 Bayer Full, g. 23. Pokaz Teatru Ognia. Ponadto: atrakcje dla dzieci, stoiska wystawiennicze, stoiska gastronomiczne.

(reg)

Siatkówka i tenis na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Pustkowie rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

(kw)

Koncerty na rzecz ofiar wojny

Heringsdorf, Schwedt, Szczecin. Vadim Neselovskyi, ukraiński pianista jazzowy mieszkający w USA, i Jaro, niemiecki kontrabasista, wystapią w piątek w Heringsdorfie (Uznam), w sobotę w Szczecinie, a w niedzielę w Schwedt. Dochód z koncertów zostanie przekazany organizacji wspierającej ofiary wojny w Ukrainie i ukraińskich uchodźców w Szczecinie.

Patronami koncertów są: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, sekretarz stanu ds. Europy, pełnomocnik ds. stosunków polsko-brandenburskich landu Brandenburgia Jobst-Hinrich Ubbelohde i parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego i Wschodniej Meklemburgii Heiko Miraß.

Vadim Neselovskyi urodził się w Odessie, studiował w Essen, od 2001 roku mieszka w USA, kontynuował studia w słynnym Berklee College of Music w Bostonie, gdzie dziś jest profesorem. Grał w kwintecie Gary Burtona (zdobywca Grammy), był z nim na trasach koncertowych w USA, Europie i Japonii, jest zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Kompozytorów Jazzowych Theloniusa Monka. Krytycy piszą o nim: „Jeden z wielkich jazzu”.

Jaro pochodzi z Lipska, tam też ukończył studia w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru, ma dom w lasach Pomorza Przedniego. Koncertuje w całych Niemczech, Austrii i Szwajcarii, m.in. na festiwalach jazzowych w Kolonii, Lipsku i Viersen. Jest tutorem warsztatów jazzowych.

W pierwszej części każdego z trzech koncertów Vadim Neselovskyi zagra skomponowaną przez siebie dwa lata temu suitę „Odessa” na fortepian solo, która „brzmi jak przeczucie” – napisał jeden z krytyków.

W drugiej części koncertów obaj muzycy zagrają w duecie kompozycje napisane przez Jaro, m.in. utwór na rzecz obrony pokoju, wolności i demokracji oraz utwory inspirowane wierszami nauczycielki z Meklemburgii, tłumaczki z rumuńskiego Aleksandry Dust-Wiese (1923-1995). Napisała je w latach pięćdziesiątych XX wieku w więzieniu. W 1949 r. została aresztowana wraz ze swym bratem i innymi członkami Liberalno-Demokratycznej Partii Niemiec. Za przynależność do niej sowiecki trybunał wojskowy w Schwerinie skazał ją na 25 lat „poprawczego obozu pracy”. Zwolniono ją w 1956 roku, po sześciu latach pobytu w więzieniach w NRD. W grudniu 1995 r., trzy miesiące po śmierci, została zrehabilitowana.

Koncert w Heringsdorfie zacznie się w piątek o godz. 19.30 (Chapeau Rouge), w sobotę w Szczecinie – o g. 19 (filharmonia, sala kameralna), w niedzielę w Schwedt – o godz. 17 (Uckermärkische Bühnen).

Koncerty wspiera finansowo Fundusz na rzecz Metropolitalnego Regionu Szczecina we współpracy z Ośrodkiem Sztuki Schloß Bröllin.

(b.t.)

Otwarcie Baszty Kaszanej

Trzebiatów. W niedzielę o g. 10 rozpocznie się piąte już z kolei otwarcie Baszty Kaszanej w Trzebiatowie. Jak zawsze będzie wiele atrakcji typu opowieści o historii zabytku, obronie Trzebiatowa przed najeźdźcami z Gryfic, pokazy walk, koncerty zespołu Trzebiatowiacy i poczęstunek kaszą. Organizatorem otwarcia jest Stowarzyszenie „Chąśba”.

Spotkanie Kultur „Sąsiady”

Trzebiatów. Od 1998 r. Trzebiatowski Ośrodek Kultury organizuje „SĄSIADY” – Trzebiatowskie Spotkania Kultur. To doroczne wydarzenie popularyzuje tradycję, kulturę i historię ludności zamieszkującej gminę Trzebiatów. Odzwierciedla wielokulturowy charakter regionu.

Tegoroczna impreza rozpocznie się w sobotę o g. 14. Na początek będzie można zobaczyć spektakl w wykonaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie. Na terenie ogrodów można spotkać rękodzielników, wziąć udział w warsztatach artystycznych, zjeść smaczną „sąsiedzką zupę” i posłuchać piosenek biesiadnych, ludowych, ale nie tylko. Wystąpią: „Trzebiatowiacy”, Leonid Omelyanenko, Trzebiatowski Folklorystyczny Zespół ARAMIS, Aleksander Bogdanow i DOBRE RANOK.

MK

Etno Classic i Summertime

Niekłończyca, Kołobrzeg, Grodno.

Od piątku do niedzieli w Niekłończycy (gmina Police) będzie się odbywał Niekłończyca Etno Classic. „Wsi spokojna, wsi wesoła – i to jak! Szykuje się prawdziwa kulturalna folk petarda! Poezja śpiewana, kwartet smyczkowy, opowieści dla najmłodszych w klimacie morskim i szczypta muzyki rozrywkowej, a to wszystko – na sianie!” – tak artyści zapowiadają te imprezy. I tak, w piątek o g. 20 rozpocznie się koncert pn. „Adamska Va Banque”. Wystąpią: Olga Adamska (która obchodzi właśnie jubileusz ćwierćwiecza pracy) oraz Baltic Neopolis Ensemble. W sobotę o godz. 19 rozpocznie się część imprezy dla dzieci: „Czytanie na sianie”, a czytać będą – w języku polskim i ukraińskim – ciocia Ela i ciocia Olesia. Również w sobotę, ale o godz. 20, wystąpi Baltic Neopolis Quartet w składzie: Karolina Hyla – skrzypce, Monika Sawczuk – skrzypce, Grzegorz Sadowski – altówka, Kateryna Verbitska – wiolonczela. W programie wieczornego koncertu m.in. takie utwory, jak: Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento F-Dur KV 138, Philipp Glass – Kwartet Smyczkowy nr 2 Company, George Gershwin – Summertime, Herman Hupfeld – As time goes by. W niedzielę z kolei, o godz. 20, w Niekłończycy wystąpią: duet Jackpot i Baltic Neopolis Quartet.

Koncert pt. „Summertime” (podczas którego artyści zagrają te same utwory co w Niekłończycy) zabrzmi dwukrotnie: w sobotę w Kołobrzegu o godz. 11 na skwerze Koncertów Porannych, a następnie dzień później na szczecińskiej Różance, o godz. 12. W niedzielę z kolei w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie Baltic Neopolis Orchestra zagra, o godz. 17, kompozycje napisane specjalnie dla tego zespołu, m.in. Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Piotra Góreckiego, dwie godziny później w Złocieńcu, w tamtejszym kościele pw. Wniebowzięcia NMP, odbędzie się koncert pt. „Minimal music”. Wystąpi Baltic Neopolis Ensemble w składzie: Jakub Kościuszko – gitara, Karolina Hyla – skrzypce, Monika Sawczuk – skrzypce, Grzegorz Sadowski – altówka, Kateryna Verbitska – wiolonczela. Zabrzmią m.in. takie utwory, jak: Philipp Glass – Kwartet Smyczkowy nr 2 Company, Max Richter – On the nature of Daylight, Piotr Klimek – Omdlenia.

Zakazana miłość w reżyserii Spielberga

Szczecin. W sobotę (2 lipca) w kinie Domu Kultury „Krzemień” przy ul. Krzemiennej w Szczecinie będzie można bezpłatnie obejrzeć film z 2021 roku: „West Side Story”. To opowieść o zakazanej miłości i rywalizacji pomiędzy dwoma ulicznymi gangami zwanymi: Rakiety i Rekiny. Początek o godz. 18.

Rozśpiewany i widowiskowy musical „West Side Story” to osadzona w Nowym Jorku lat 50. superprodukcja, pełna zapierających dech w piersiach sekwencji tanecznych. W filmie zabrzmiały ponadczasowe przeboje takie, jak „Maria”, „Tonight” czy „America” – znane zarówno z teatralnych desek, jak i poprzedniej filmowej wersji, zrealizowanej w 1961 roku. W ekipie odpowiedzialnej za realizację „West Side Story” znaleźli się: reżyser Steven Spielberg, scenarzysta Tony Kushner, choreograf Justin Peck, słynny dyrygent Orkiestry Filharmonii w Los Angeles – Gustavo Dudamel oraz kompozytor David Newman. W role filmowych kochanków wcielili się: znany z filmów „Baby Driver” i „Gwiazd naszych wina” Ansel Elgort oraz debiutantka Rachel Zegler, wyłoniona w castingu z grona 30 tysięcy kandydatek.

Darmowe wejściówki na sobotni seans są do pobrania w kawiarni DK „Krzemień” (do niedzieli w godz. 11–19), a także online na: bilety.fm.

(MON)