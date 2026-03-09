Warsztaty dla młodych wolontariuszy [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek, 9 marca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się inauguracja cyklu „Bezpieczny wolontariat”. Chociaż w szkoleniu wzięło udział blisko 50 wolontariuszy ze szczecińskich szkół podstawowych nr 41, 63, 53, 28 oraz szkoły „Słoneczna”, cały projekt szkoleniowy skierowany jest do wszystkich młodych wolontariuszy działających na terenie Pomorza Zachodniego. Inicjatywa ma na celu przygotowanie młodzieży do bezpiecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

​Program szkolenia skupił się na praktycznych aspektach bezpieczeństwa podczas działań społecznych. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie uczyli młodzież, jak dbać o własne bezpieczeństwo, by móc skutecznie pomagać innym.

- Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dobry policjant, dobry ratownik wodny, to żywy ratownik, żywy policjant. Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, że zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, musimy mieć zagwarantowane to nasze bezpieczeństwo – podkreślał aspirant Konrad Rosiński. Wolontariusze dowiedzieli się, jak rozpoznawać symptomy agresji u osób postronnych oraz jak prawidłowo korzystać z numeru alarmowego 112, podając w pierwszej kolejności lokalizację zdarzenia.

​W części medycznej, prowadzonej przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, uczestnicy ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Młodzież uczyła się obsługi maseczek reanimacyjnych, które otrzymała w ramach zestawów szkoleniowych. Prezes WOPR, Apoloniusz Kurylczyk, zaznaczył: „Bardzo często to od waszej postawy będzie zależało to, jak będzie wyglądało dalej życie tej osoby, która źle się poczuła. Wy jesteście tym pierwszym świadkiem zdarzenia i właśnie takie umiejętności będą podnosiły ten poziom bezpieczeństwa na terenie województwa”.

​Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz przypomniał, że rok 2026, ogłoszony Rokiem Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim, jest czasem intensywnego rozwoju tej idei wśród młodzieży. - Potrzebni jesteście wy, młodzi ludzie, którzy będziecie następnie te swoje pasje służenia i niesienia pomocy innym ludziom przenosili na kolejne roczniki – mówił.

Mł. insp. Mariusz Obst, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dodał:

- Wolontariusz, który dba o swoje własne bezpieczeństwo świadomie, na pewno czyni to znacznie lepiej i skuteczniej. Chcemy, żebyście nie byli sami, ale też, żebyśmy wam podali zachowania, które będą pomagać wam przy pomaganiu innym osobom.

Wydarzenie otwiera serię spotkań, które zaplanowano w wielu miejscach województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma docelowo objąć młodzież ze szkolnych kół wolontariatu oraz organizacji pozarządowych w całym regionie, promując postawę „ambasadora bezpieczeństwa” w codziennym życiu, szkole oraz podczas wakacji.

(dg)

