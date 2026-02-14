Walentynkowy przystanek – miejsce dla zakochanych!

Walentynkowy wystrój przystanku pozostanie do Dnia Kobiet.

Moczyły, niewielka miejscowość w gminie Kołbaskowo, po raz kolejny pokazują, że kreatywność mieszkańców nie zna granic. Zwykły przystanek autobusowy, na którym zatrzymuje się linia 242, zmienił się w kwiecistą scenerię do zdjęć. To inicjatywa, która przyciąga przyjezdnych i jednoczy lokalną społeczność.

REKLAMA

Wszystko zaczęło się od chęci stworzenia czegoś wyjątkowego dla dzieci i gości odwiedzających wieś w okresie świątecznym. Jak mówi Magdalena Riedel, mieszkanka Moczył i pomysłodawczyni dekoracji, inspiracją była popularność miejskich iluminacji i miejsc, w których można sobie zrobić okolicznościowe zdjęcie.

- W miastach wszędzie wiszą bombki, są miejsca, gdzie można sobie zrobić zdjęcia. Pomyślałam: zróbmy własną fotobudkę — wspomina pani Magdalena. Tak powstała pierwsza, bożonarodzeniowa aranżacja z wielkim polarnym misiem, która okazała się strzałem w dziesiątkę.

Kiedy nadszedł czas na zdjęcie dekoracji świątecznych, mieszkanki Moczył postanowiły nie zostawiać przystanku pustym. Wykorzystując czerwone tło, które pozostało po dekoracjach świątecznych, panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich wspólnie z panią Magdaleną stworzyły nową, romantyczną odsłonę obiektu.

Przystanek tonie teraz w kwiatach i sercach. Choć część ozdób – ze względu na kapryśną aurę – musiała zostać kupiona, by przetrwać deszcz i wiatr, wiele elementów to efekt ręcznej pracy.

Wieść o wyjątkowym przystanku rozniosła się błyskawicznie w mediach społecznościowych. Do Moczył przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale i rowerzyści czy spacerowicze, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Popularność miejsca jest tak duża, że w pogodne dni przy „fotobudce” ustawiają się kolejki.

Co najważniejsze, mimo dużej liczby odwiedzających, nikt nie niszczy efektów pracy gospodyń.

– Od lat nic nam nie zniszczono. Naprawdę nas to cieszy. Nikt nic nie porysował, nie oderwał, nawet podczas świąt, gdy stał tam duży miś – podkreśla Magdalena Riedel.

Swoje „pięć minut” na przystanku mają też lokalne artystki. Zespół „Nadodrzanki”, tworzony przez panie z Koła Gospodyń, nagrał tam specjalne teledyski do swoich utworów – zarówno w wersji świątecznej, jak i walentynkowej, które można obejrzeć na ich profilu w mediach społecznościowych.

Walentynkowy wystrój pozostanie na przystanku aż do 8 marca, dając okazję do pamiątkowych zdjęć również w Dzień Kobiet. Później nastąpi kolejna metamorfoza. Jak zapowiada pani Magdalena, mieszkanki już planują dekorację wielkanocną, która ma być gotowa odpowiednio wcześniej, by znów cieszyć oko pasażerów i turystów.

W Moczyłach nie tylko przystanek jest dekorowany, miejscowość od lat jest strojona na święta i inne okazje. Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak właśnie ten wyjątkowy przystanek. ©℗

(sag)

REKLAMA