Walentynkowe morsowanie z sercem w tle. Maszewo zaprasza

Strażacy z Maszewa wycięli w lodzie wielkie serce. Fot. Internauta

Walentynki w Maszewie po raz kolejny będą miały nie tylko romantyczny, ale i charytatywny wymiar. Dziś nad jeziorem odbędzie się 4. edycja Maszewskiego Morsowania – wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników zimnych kąpieli oraz osób chcących aktywnie spędzić czas.

Jak przystało na święto zakochanych, tegoroczne morsowanie odbędzie się „z sercem w tle”. Strażacy z OSP Maszewo przygotowali już lodową atrakcję – w tafli jeziora wycięto ogromne serce, w którym uczestnicy będą mogli zanurzyć się podczas wspólnej kąpieli.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Region Powiat Gmina, która zaprasza wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych morsów, jak i osoby chcące spróbować swoich sił po raz pierwszy.

Program wydarzenia

godz. 13:30 – oficjalne powitanie uczestników

godz.13:40 – wspólna rozgrzewka

godz.14:00 – pierwsze wejście do wody

Na uczestników czekać będzie nie tylko zimna woda, ale także gorąca atmosfera. W trakcie wydarzenia przewidziano ognisko z kiełbaskami, ciepłą zupę, domowe ciasta oraz kawę i herbatę. Dodatkową atrakcją będzie również jacuzzi, które pozwoli się rozgrzać po lodowatej kąpieli.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie także szczytny cel. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka środków na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Kiczarowie. Organizatorzy zachęcają do wsparcia placówki,

która na co dzień opiekuje się bezdomnymi zwierzętami z regionu.

Walentynkowe morsowanie w Maszewo to doskonała okazja, by połączyć aktywność na świeżym powietrzu, dobrą zabawę i pomoc potrzebującym. I to wszystko w wyjątkowej, pełnej serca scenerii.

