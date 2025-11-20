W ZCE otwarto nowoczesną pracownię Symulatora Siłowni Okrętowej [GALERIA]

W Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hożej w Szczecinie oficjalnie otwarto nową pracownię wyposażoną w Symulator Siłowni Okrętowej. To kolejna inwestycja, która ma podnieść poziom kształcenia zawodowego i przygotować młodzież do pracy w branży morskiej.

Dyrektor placówki Elżbieta Moskal podkreśla, że stworzenie nowej pracowni było konieczne, aby zapewnić uczniom warunki jak najbliższe pracy na statku.

– Pracownia była przygotowywana przez trzy miesiące. Sam symulator, który kosztował ponad 1,35 mln zł, został przeniesiony do specjalnie dostosowanego pomieszczenia, aby w pełni oddać realia siłowni okrętowej. Korzystać z niego będą przede wszystkim nasi uczniowie kształcący się w zawodzie mechanika okrętowego, a w mniejszym zakresie także nawigatorzy. To pierwszy etap przygotowania do praktyk morskich – zaznacza dyrektor.

Jak dodaje, dzięki nowemu wyposażeniu szkoła może realizować zajęcia, które wcześniej wymagały wyjść do Politechniki Morskiej.

– Teraz część ćwiczeń, zwłaszcza tych podstawowych, wykonamy na miejscu. Uczniowie będą mogli uczyć się reagowania na sytuacje awaryjne, obsługi urządzeń i procedur w warunkach bezpiecznych, ale bardzo zbliżonych do rzeczywistych – mówi E. Moskal.

O szczegółach technicznych symulatora opowiedział Piotr Tyrulka z firmy Enamor, przedstawiciel producenta.

– Symulator wiernie odwzorowuje pracę prawdziwej siłowni okrętowej - wyjasniał. - Instruktor może przygotowywać ćwiczenia, uruchamiać je i oceniać. Możliwe są różne scenariusze – od procedur startowych, przez pracę silnika, po sytuacje awaryjne, takie jak pożar czy przeciążenia. Dużym atutem są stanowiska wirtualnego spaceru, gdzie widać i słychać pracujące urządzenia, co daje pełen realizm.

Piotr Tyrulka podkreślił również, że to kolejny element rozwijanej od lat infrastruktury dydaktycznej.

– W tej placówce działają już symulator nawigacyjny i łączności - mówił. - Ten nowy, siłowni okrętowej, dopełnia całość i pozwala na kompleksowe szkolenie przyszłych marynarzy.

Symulator będzie wykorzystywany wyłącznie przez uczniów szkoły, zgodnie z wymogami projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja jest częścią szerszego programu modernizacji szkolnictwa zawodowego w regionie, który ma zwiększyć atrakcyjność edukacji technicznej i odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy, szczególnie w sektorze gospodarki morskiej. ©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski

