W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim powstanie miejsce schronienia

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ma być jednym z tych miejsc w Szczecinie, w którym będziemy mogli się ukryć, gdy wydarzy się jakaś katastrofa. Fot. Anna Gniazdowska

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie powstanie miejsce schronienia. Będzie się tam mogło ukryć blisko tysiąc osób.

Miejsca doraźnego schronienia będą w części piwnic budynku ZUW. Aktualnie są tam pomieszczenia magazynowe.

- W 2025 r. zakończyliśmy etap ekspertyzy konstrukcji budynku. Ekspertyza wykazała, że po odpowiednim wzmocnieniu stropy są w stanie przyjąć obciążenia wynikające z rozporządzenia ministra MSWiA w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia. Następnym etapem będzie wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń rozpocznie się procedura realizacji projektu. Jest jeszcze za wcześnie, aby wskazać termin zakończenia projektu - informuje Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego ZUW.

W 2025 roku województwo zachodniopomorskie otrzymało ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ponad 203 mln zł. 90 procent tej kwoty trafiło do gmin, powiatów i zachodniopomorskich strażaków. 10 procent z całej kwoty było w dyspozycji wojewody.

W tym roku na bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego przeznaczono z budżetu OLiOC ponad 217 mln zł. W poniedziałek ruszył pierwszy w tym roku nabór dla samorządów z regionu na pozyskanie dotacji z tych środków.©℗

(as)

