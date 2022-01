W Zachodniopomorskiem ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób

Robert Oleniacz, ratownik medyczny, którego zwolniono z pogotowia ratunkowego w Lublinie. Oto, co miał do powiedzenia w czasie korona-protestu w Lublinie, który odbył się pod hasłem „Stop przymusowi szczepień, biedzie i bezprawiu”: Kiedy ujawniłem zgon poszczepienny zostałem po prostu zwolniony... Ale robiąc w trakcie 12 godzin 14 wyjazdów, nigdy nie widziałem tyle arytmii, tyle migotań przedsionków, ile jest teraz, tyle zaburzeń neurologicznych, udarów. Dlaczego o tym się nie mówi? (nczas.com)

2022-01-23 13:16:05

Pytanie a ile osób umarło na raka i tych co na czas się nie dostali do lekarza z stwierdzona choroba nowotworową to gdzie są statystyki bo jakoś ich nie gdzie znalesc nie mogę tylko od 2 lat ciągle covid a gdzie reszta chorób bo chyba zniknęły z tego świata