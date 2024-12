W Wigilię i Sylwestra ZUS czynny krócej

Fot. Anna Gniazdowska

W Wigilię i Sylwestra ZUS czynny jest krócej. Sale obsługi klientów, infolinia i e-wizyty będą dostępne: 24 grudnia do godz. 13.00, a 31 grudnia do godz. 14.00. - Jednocześnie zachęcamy do załatwiania swoich spraw przez internet, korzystając z aplikacji mZUS albo Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) - informuje Karol Jagielski, rzecznik regionalny ZUS w naszym województwie. (K)