W weekend zaczynają się zmiany w kursowaniu tramwajów

W związku z pracami torowymi w ciągu ul. Matejki (na odcinku między ul. Malczewskiego a ul. Piłsudskiego) w dniach 13-14 września (sobota, niedziela) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 5 i 11 oraz kursów dojazdowych i zjazdowych wybranych brygad linii 2, 3, 7, 8 z zajezdni Golęcin.

Kursowanie linii tramwajowej 11 będzie w tych dniach zawieszone. Linia tramwajowa 5 będzie wykonywała kursy w relacji Osiedle Zawadzkiego – Dworzec Niebuszewo. Na zmienionej trasie linia 5 będzie zatrzymywała się na nw. przystankach: „Plac Rodła” (nr 11543 i 11511), „Rayskiego” (nr 12931 i 12912), „Plac Witosa” (nr 18912 i 18911), „Lubomirskiego” (nr 12812 i 12811), „Kołłątaja” (nr 12731 i 12732), „Niemcewicza (nr 14322 i 14321), „Boguchwały” (nr 14611), „Dworzec Niebuszewo” (nr 14722).

Kursy dojazdowe i zjazdowe brygad z Zajezdni Golęcin będą realizowane przez ul. Jana z Kolna.

Uruchomiona zostanie linia autobusowa 805, która w tych dniach kursować będzie na trasie plac Rodła – Stocznia Szczecińska z częstotliwością: w sobotę co 15 minut w godz. 9-18 i co 20 minut w pozostałym okresie; w niedzielę co 20 minut. Autobusy będą zatrzymywały się na przystankach: „Plac Rodła” (przystanek pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego, nr 11541, wspólny z linią 86, nr 11524 wspólny z liniami 1, 4, 90), „Plac Grunwaldzki” (nr 11631, tylko w kierunku powrotnym do Placu Rodła, wspólny z liniami nocnymi 523, 524, 531), „Matejki” (wspólne z linią nocną 525, nr 13131 i 13121), „Parkowa” (wspólne z linią nocną 525, nr 13221 i 13211), „Dubois” (wspólne z liniami nocnymi 525 i 526, nr 13312; wspólny z linią nocną 525, nr 13332), „Antosiewicza” (nr 16511), „Stocznia Szczecińska” (wspólny z liniami nocnymi 525 i 526, nr 16421). (K)

