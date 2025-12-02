W Trzcinnej pochowano polskich żołnierzy

Badania potwierdziły, że w mogile na terenie cmentarza w Trzcinnej pochowani zostali Polacy. Fot. archiwum

W 2022 roku grupa zapaleńców postanowiła przywrócić blask zapomnianej mogile, znajdującej się na cmentarzu w Trzcinnej, gmina Nowogródek Pomorski. Jednym z powodów było przekonanie, że pochowano tam polskich żołnierzy. Mówili o tym m.in. najstarsi mieszkańcy tej miejscowości.

– Przeszliśmy długą drogę, żeby udowodnić, że w mogile pochowani są polscy żołnierze – mówi „Kurierowi” Angelika Rutkowska. Postanowiliśmy uczynić wszystko, żeby praktycznie przez wszystkich zapomniany grób, przywrócić dla całego społeczeństwa. Nie wiedziałam wtedy, że przed nami będzie zbieranie oświadczeń najstarszych mieszkańców Trzcinnej, dziesiątki maili, rozmów telefonicznych. Nasza sprawa trafiła do Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, następnie do Warszawy. Stamtąd do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Czekałam z wielką niecierpliwością, co będzie dalej? Cały czas liczyłam, że znajdą się pieniądze na przeprowadzenie badań, które potwierdzą, że w mogile znajdują się polscy żołnierze.

Angelika Rutkowska dodaje, że wiosną bieżącego roku została poinformowana, że środki na przeprowadzenie badań odkrywkowych, zostały zabezpieczone. Badania rozpoczęto 15 listopada. Po ich zakończeniu, przeprowadzający je specjaliści potwierdzili, że w mogile pochowane są dwie osoby. Jedna z nich, to w stu procentach żołnierz wojska polskiego. Świadczyć o tym mają nie tylko fragmenty munduru, ale znaleziony przy nim orzełek, który mógł się znajdować na czapce. Został on zabrany do dalszych badań i sporządzenia stosownej dokumentacji.

– Jestem ogromnie poruszona efektem prac – kontynuuje A. Rutkowska. – Jest niezwykle ważny dla mnie, moich przyjaciół, dla historii Trzcinnej. Po latach udowodniliśmy, że w mogile pochowano dwie osoby, w tym jedna na pewno jest polskim żołnierzem z czasów II wojny światowej. Dzięki przeprowadzonym badaniom, mogiła żołnierzy, zostanie oficjalnie objęta opieką przez państwo polskie. Będziemy się starać, żeby orzełek wrócił do Trzcinnej. Znajdziemy dla niego godne miejsce. ©℗

J. SŁOMKA

