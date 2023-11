W szpitalu „Zdroje” od piątku ograniczenia w odwiedzinach

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, od piątku 1 grudnia w Szpitalu „Zdroje” w Szczecinie wprowadzone zostają ograniczenia dla osób odwiedzających swoich bliskich.

Od tego dnia chorego odwiedzać będzie mogła jedna zdrowa osoba (bez objawów infekcji), która zobowiązana będzie do noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos, a także do przestrzegania zasad higieny. Zasady te dotyczyć będą również osób korzystających z pobytu hotelowego, a także towarzyszących w porodach rodzinnych. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach ustalane są przez lekarzy nimi kierujących, dlatego wybierając się do bliskiej osoby, należy wcześniej sprawdzić, w jakim przedziale czasowym jest to możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, na mocy zarządzenia dyrektora szpitala, ordynator danego oddziału może wyrazić odrębną, indywidualną zgodę na odwiedziny u pacjenta. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów w stanach terminalnych.

- Sytuacja w naszej placówce jest stabilna - przekazuje szpital. - Od pewnego czasu odnotowujemy pojedyncze zachorowania na COVID-19, natomiast dużo większą grupę stanowią chorzy z infekcjami wywołanymi wirusem RSV. Tych jest najwięcej wśród naszych najmłodszych podopiecznych. Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas priorytetem, stąd konieczność wprowadzenia niniejszych ograniczeń. Będziemy na bieżąco monitorowali sytuację zarówno w naszej placówce, jak i w regionie. W zależności od jej rozwoju podejmowane będą kolejne decyzje. (K)