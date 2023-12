W szczecińskiej Jadłodzielni czeka pół tysiąca pierogów i barszcz

Fot. Archiwum

Pół tysiąca pierogów i barszcz czekają na osoby w trudnej sytuacji w piątek 22 grudnia w szczecińskiej Jadłodzielni przy ul. Żółkiewskiego 4 w Szczecinie. Można się częstować od godz. 13. Pamiętajmy też, że przez cały okres świąt i po nich są miejsca, gdzie możemy dzielić się nadwyżkami jedzenia z innymi. Potrzebujących jest wielu.



Inicjatorami piątkowej akcji są Radosław Janukiewicz, były bramkarz Pogoni Szczecin, Kamila Marcinkiewicz oraz główny sponsor - Rober Sergiejew z fimy Silo-Trans Szczecin. Szczecińska Jadłodzielnia czynna jest w godz. 9-15, tego dnia będzie dostępne również pieczywo.

- Jeżeli w tym czasie ktoś chciałby się podzielić innymi produktami, które w nadmiarze przygotował na święta, to bardzo serdecznie zapraszamy - zachęca Elżbieta Abramowicz, prezeska Stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin.

W sobotę 23 bm. lokal będzie czynny w godz. 9-12, a w środę 27 bm. po świętach od godz. 11 do 16. Żywność można też przez cały czas, także w święta, zostawiać w specjalnie przeznaczonych do tego szafkach ulicznych w wielu punktach miasta.

- Pamiętajmy, by jedzenie odpowiednio zapakować, opisać co to jest i kiedy zostało zrobione, bo dzielimy się żywnością z drugim człowiekiem - mówi Elżbieta Abramowicz. - My udostępniamy tylko przestrzeń.

Potrzebujących jest bardzo wielu.

- Kiedy otwieramy lokal, po samo pieczywo ustawia się kolejka prawie na całej ulicy - opowiada E. Abramowicz. - Liczymy na to, że dzięki ludziom dobrej woli, którzy zamiast marnować jedzenie, podzielą się nim, część biednych osób będzie mogła zjeść coś świątecznego. (K)