W Szczecinie wozi pasażerów mikołajkowy tramwaj

Piotr

2024-12-06 19:31:43

Gdyby to miałaby być prawda, to oznaczałoby to głęboką konspirację. Wręcz zdradę” - mówi Jacek Saryusz-Wolski. To komentarz byłego europosła do artykułu niemieckiego dziennika „FAZ”, który twierdzi, że Donald Tusk po rozmowie z Ursulą von der Leyen zgodzi się na podpisanie umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur. Ma to jednak zrobić po wyborach prezydenckich w Polsce. !!