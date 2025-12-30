W Szczecinie powstanie Wspólny Dom Hospicyjny

Historyczna willa przy al. Wojska Polskiego 91-93 służyć będzie podopiecznym Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, która stworzy tu miejsce wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.

Rozpoczęło się postępowanie przetargowe na budowę Wspólnego Domu Hospicyjnego w Szczecinie. To ważna inwestycja społeczna, która powstanie dzięki głosom mieszkańców oddanym w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2023. Nowa placówka będzie mieścić się w zabytkowym budynku przy al. Wojska Polskiego, który zostanie gruntownie wyremontowany i dostosowany do potrzeb hospicjum dla dzieci i dorosłych.



Ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji obiektu na te potrzeby – miejsca, które będzie funkcjonować pod nazwą Wspólny Dom Hospicyjny. Postępowanie obejmuje pełen zakres robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty do 30 stycznia 2026 roku. Przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację inwestycji.

- Projekt zakłada zachowanie pierwotnej bryły budynku i odtworzenie wszystkich zniszczonych elementów detalu architektonicznego - opisuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Przywrócone zostaną historyczne materiały wykończeniowe, wymieniona będzie stolarka drzwiowa i okienna. Jednocześnie zaplanowano rozbiórkę wtórnych dobudówek oraz nieużytkowych schodów zewnętrznych, które przez lata zniekształcały pierwotną formę obiektu. Budynek zyska dwa wejścia: reprezentacyjne – od strony al. Wojska Polskiego oraz drugie, nowe wejście od strony parkingu, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostępne bezpośrednio z poziomu terenu.

Na parterze zaprojektowano recepcję z rejestracją i poczekalnią, pięć gabinetów lekarskich – w tym dwa gabinety psychologów – a także zespół toalet i nową centralną klatkę schodową z windą. Przeszklony podnośnik obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje budynku, zapewniając pełną dostępność. Piwnica zostanie przekształcona w zaplecze konferencyjno-szkoleniowe. Powstaną tam dwie sale konferencyjne z możliwością połączenia, zaplecze socjalne, szatnia, aneks kuchenny oraz część techniczna z kotłownią i serwerownią. Na pierwszym piętrze zaplanowano poczekalnię z sekretariatem, pokoje biurowe, centralną salę konferencyjną z dodatkowymi stanowiskami pracy oraz zaplecze sanitarne i kuchenne. Poddasze pomieści funkcje techniczne, magazynowe oraz pomieszczenia rehabilitacyjne.

Obiekt zostanie wyposażony w pełen pakiet nowoczesnych instalacji, m.in. wodno-kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Istotnym elementem inwestycji będzie instalacja fotowoltaiczna – 42 panele o łącznej mocy 31,1 kWp, wyposażone w optymalizatory mocy, które zwiększą efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność systemu.

Za budynkiem zaprojektowano 13 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane bezpośrednio przy wejściu do budynku. Przewidziano również stojaki rowerowe, nowe ażurowe ogrodzenie, strefę rekreacyjną oraz bogaty program zieleni – od dekoracyjnych nasadzeń po żywopłoty wzdłuż granic działki.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Realizacja Wspólnego Domu Hospicyjnego możliwa jest dzięki współfinansowaniu Gminy Miasta Szczecin w ramach SBO (projekt wygrał w głosowaniu ogólnomiejskim, zyskując ponad 8 tys. głosów) oraz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.©℗

