W Szczecinie pijani rodzice awanturowali się z policjantami

W nocy w centrum miasta szczecińska policja zatrzymała nietrzeźwych rodziców małego dziecka. Matka rocznego chłopca miała promil alkoholu zaś ojciec prawie półtora promila. Chłopczyk jest już bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Skrajne nieodpowiedzialni rodzice odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem.

Do zatrzymania doszło przy jednym z placów w centrum Szczecina. Policjanci na służbie zauważyli grupę osób, wśród której była kobieta z wózkiem. Okazało się, że to obcokrajowcy. Wszyscy byli nietrzeźwi. Policjanci powiadomili o zdarzeniu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którzy zaopiekowali się dzieckiem i zabrali go do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Podczas interwencji rodzice chłopczyka zachowywali się wobec funkcjonariuszy arogancko i nie stosowali się do poleceń mundurowych.

(rj)