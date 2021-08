W Szczecinie nie tylko Przygodna, czyli… Ile drzew chcą wyciąć urzędnicy miasta?

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego upublicznił rejestr wniosków o wycinkę drzew. Także tych, składanych przez szczeciński magistrat i jednostki mu podległe. Teraz każdy szczecinianin może sprawdzić, na ile wiarygodna jest idea „pływającego ogrodu".

Udostępniony przez Urząd Marszałkowski rejestr ułatwi miejskim aktywistom włączanie się - jako stronie społecznej - w postępowania administracyjne dotyczące wycinki drzew w Szczecinie. W każdym, a nie tylko upublicznianym przez media przypadku. Co może w znaczącym stopniu osłabić siłę rażenia „miejskich drwali".

Rejestr zawiera skierowane do Urzędu Marszałkowskiego prośby o cięcia roślinności na gruntach publicznych należących do Gminy Miasta Szczecin lub podległych jej jednostek (data, instytucja, lokalizacja). Został upubliczniony na stronach Urzędu Marszałkowskiego - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zbiorze „Wykazy, rejestry i ewidencje”, a pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/wnioski.

- Dbałość zazielenianie obszarów miejskich jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Chcemy, by nasze miasta były coraz bardziej zielone i ekologiczne, by żyło się w nich zdrowo i pięknie. Mamy jednak świadomość, że w przypadku inwestycji niezbędnych dla mieszkańców lub przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi i mienia trzeba wydać zgodę na usunięcie niektórych drzew. Staramy się jednak, by proces wydawania decyzji na wycinkę był jak najbardziej transparentny, a zgody ograniczone do niezbędnego minimum. Dlatego na stronie internetowej urzędu stworzyliśmy rejestr, z którego można się dowiedzieć, jakie wnioski na wycinkę wpłynęły i na jakim etapie procedowania się znajdują. Można też wnosić w tej sprawie swoje uwagi i spostrzeżenia w ramach konsultacji społecznych - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Niezależnie od upublicznienie rejestru w internecie, dane w nim zawarte nt. skali planowanej przez urzędników ingerencji w zieleń Szczecina, można uzyskać również w tradycyjny sposób, czyli w trybie dostępu do informacji publicznej. ©℗

(an)