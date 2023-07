W Szczecinie debatowano o polskiej polityce lekowej

W briefingu prasowym poświęconym posiedzeniu Rady Przejrzystości wzięli udział (od lewej): prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej PUM prof. Dariusz Chlubek, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, prezes AOTMiT dr Roman Topór - Mądry, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, poseł Leszek Dobrzyński, przewodniczący Rady Przejrzystości dr Adam Maciejczyk oraz rektor PUM prof. Bogusław Machaliński. Fot. Ryszard Pakieser

W poniedziałek na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie po raz pierwszy w historii tej uczelni zostało zorganizowane posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rada wspiera Ministerstwo Zdrowia.

- Rada ma odpowiedzialne zadanie, między innymi ocenienie, czy nowa technologia będzie przydatna dla polskich pacjentów - mówił dr Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT. - Tych technologii pojawia się bardzo wiele. Oceniamy ich 200, 300 w ciągu roku.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że w poniedziałek oprócz zajmowania się bieżącymi zadaniami członkowie Rady przedyskutują dwie sprawy, które są bardzo istotne dla systemu ochrony zdrowia i które są w trakcie procesu legislacyjnego. Chodzi o ustawę refundacyjną oraz o ustawę rozszerzająca dostęp do bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia oraz seniorów 65+.

Dla wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego trzy słowa najlepiej opisują poniedziałkowe wydarzenie. Te słowa to: wiarygodność, zdrowie, profesjonalizm.

- Znajdujemy się na uczelni, która jest wiarygodna, która jest profesjonalna i która dba o nasze zdrowie - stwierdził wojewoda. - Profesjonalizm i wiarygodność przekładają się na to, że posiedzenie Rady Przejrzystości odbywa się właśnie w Szczecinie. Tutaj jest delegatura Rady. A zatem nie tylko Warszawa, nie tylko Wrocław, nie tylko Kraków, ale także Szczecin jest ośrodkiem, w którym Rada działa i możemy dyskutować o najważniejszych kwestiach dotyczących ochrony zdrowia i polityki lekowej. To ze Szczecina głosy popłyną dalej, aby w sposób najbardziej profesjonalny przełożyć rozwiązanie ustawowe na dobro pacjentów, bo to jest najważniejsze. Wiarygodność uczelnia potwierdziła wielokrotnie w różnych rankingach.©℗

Alan Sasinowski