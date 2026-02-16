W Światowy Dzień Kota. Karma i gratis

We wtorek, 17 lutego, przypada Światowy Dzień Kota. W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie można kociakom zostawić prezent, a przy okazji zobaczyć za darmo ciekawe miejsca.
Odwiedzający, którzy w tym dniu przyniosą karmę dla kotów, otrzymają bezpłatną wejściówkę na indywidualne zwiedzanie wybranej przestrzeni zamku: Zbrojowni, Wieży Dzwonów, zamkowych lochów, Krypty Książęcej, Tarasu Książęcego, wystaw czasowych.
Miejsce zbiórki i odbioru wejściówek: Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I). Zebrana karma zostanie przekazana organizacji Zwierzęcy Telefon Zaufania.
(K)