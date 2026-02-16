Poniedziałek, 16 lutego 2026 r. 
REKLAMA -5 szczecin
REKLAMA

W Światowy Dzień Kota. Karma i gratis

Data publikacji: 16 lutego 2026 r. 21:01
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2026 r. 21:01
W Światowy Dzień Kota. Karma i gratis
Fot. Agata JANKOWSKA  

We wtorek, 17 lutego, przypada Światowy Dzień Kota. W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie można kociakom zostawić prezent, a przy okazji zobaczyć za darmo ciekawe miejsca.

REKLAMA

Odwiedzający, którzy w tym dniu przyniosą karmę dla kotów, otrzymają bezpłatną wejściówkę na indywidualne zwiedzanie wybranej przestrzeni zamku: Zbrojowni, Wieży Dzwonów, zamkowych lochów, Krypty Książęcej, Tarasu Książęcego, wystaw czasowych.

Miejsce zbiórki i odbioru wejściówek: Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I). Zebrana karma zostanie przekazana organizacji Zwierzęcy Telefon Zaufania.

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-5 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA