W Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” ruszyła budowa nowej jednostki specjalistycznej [GALERIA]

Budowa stawiacza pław w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” ma zakończyć się pod koniec 2026 roku. Fot. Dariusz Gorajski

W Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” rozpoczęto prace nad budową nowoczesnego stawiacza pław dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Symboliczne palenie pierwszych blach odbyło się w piątek 3 października i oznacza rozpoczęcie produkcji pierwszej od 18 lat jednostki w formule „pod klucz”. Nowy statek zastąpi wysłużoną „Galaktykę” z 1975 roku i będzie służył do obsługi oznakowania nawigacyjnego w portach oraz na torach wodnych Pomorza Zachodniego.

– Stocznia szczecińska znów buduje statki – powiedział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – To projekt ważny zarówno dla bezpieczeństwa żeglugi, jak i dla odbudowy potencjału przemysłowego regionu. Po wielu latach przerwy w Szczecinie powstaje jednostka, która w pełni odpowiada współczesnym standardom technicznym i środowiskowym.

Nowy stawiacz pław będzie jednostką o długości 29 metrów i szerokości 8,3 metra, z zanurzeniem około dwóch metrów. Zostanie wyposażony w żuraw, kabestan i powiększony pokład roboczy, co pozwoli na obsługę boi o masie do 4,5 tony i kotwic do 1,5 tony. Zbudowany zgodnie z klasą lodową L1, będzie mógł pracować w trudnych warunkach pogodowych, a jego autonomia wyniesie do czterech dni.

– To dla nas ważny moment – zaznaczył Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”. – Przechodzimy z etapu planów i analiz do realnej produkcji. Za nami projektowanie, uzgodnienia techniczne z Urzędem Morskim oraz odbiór dokumentacji przez Polski Rejestr Statków. Teraz zaczynamy właściwą budowę. Do końca 2026 roku planujemy przekazać jednostkę do eksploatacji – poinformował.

Prezes przypomniał, że projekt jest realizowany we współpracy z firmami z regionu.

– Przy tej jednostce pracują także lokalne przedsiębiorstwa, w tym Seatech Engineering, odpowiedzialny za projekt techniczny, oraz Elektryka Morska, która wykonuje systemy elektryczne i automatykę. To przykład dobrej współpracy sektora państwowego i prywatnego w Szczecinie – podkreślił Kowalczyk.

Minister Marchewka zwrócił uwagę na poprawę sytuacji ekonomicznej stoczni.

– Jeszcze dwa lata temu zakład był w bardzo trudnym położeniu, z ponad 150 milionami złotych straty. Dziś, dzięki działaniom restrukturyzacyjnym, stocznia zakończyła rok z zyskiem. Rząd przeznaczył 240 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie, które mają umożliwić realizację kolejnych kontraktów – powiedział.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podkreślił znaczenie projektu dla codziennej pracy urzędu.

– Nowa jednostka pozwoli nam skuteczniej dbać o bezpieczeństwo żeglugi. Będzie obsługiwać ponad 200 pław na torach wodnych w rejonie Świnoujścia, Szczecina i Zalewu Szczecińskiego, a dzięki nowoczesnemu wyposażeniu umożliwi także działania w warunkach zimowych i awaryjnych, takich jak gaszenie pożarów czy akcje przeciwlodowe – wyjaśnił.

Wartość kontraktu przekracza 30 milionów złotych. Projekt został wyłoniony w postępowaniu przetargowym, a jego realizacja w Szczecinie ma znaczenie dla całego regionu. – Cieszy nas, że statek powstaje lokalnie. To nie tylko rozwój floty Urzędu Morskiego, ale także wsparcie dla szczecińskich firm i specjalistów – dodał Zdanowicz.

Budowa stawiacza pław w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” ma zakończyć się pod koniec 2026 roku. W kolejnych miesiącach w halach produkcyjnych będą powstawać kolejne elementy kadłuba, systemy pokładowe i wyposażenie techniczne. Urząd Morski planuje, że nowa jednostka zostanie włączona do służby w 2027 roku, rozpoczynając nowy etap modernizacji floty obsługującej tory wodne Pomorza Zachodniego. ©℗

(dg)