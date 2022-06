W Stargardzie protestowali przeciwko wysokim cenom paliw

@@ekonomius us

2022-06-11 13:51:19

Nie mogę zrozumieć co napisałeś? Orlen jest monopolistą i liderzy PO wzywali swoich członków do bojkotu Orlenu? To gdzie członkowie PO mieliby wtedy tankować? Chyba są inne stacje na których Biedroń czy Budka się fotografowali że tylko tam kupują kawę i parówki. To niech tam jadą tankować w ramach kontynuacji bojkotu