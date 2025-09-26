W sobotę święto latawca na lotnisku w Dąbiu

Zabawa potrwa od godz. 11 do 14.30

W sobotę 27 września na lotnisku Aeroklubu w Dąbiu odbędzie się „Święto Latawca”. W zawodach wezmą udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych.

Start latawców i ocena lotów w godz. 11-13. Zwycięzcy zawodów otrzymają nagrody rzeczowe: hulajnogi, deskorolki, rowerki biegowe, komplety rakietek, gry planszowe. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach otrzyma drobny upominek.

Będą punkty cateringowe z napojami, hot-dogami, grillem, watą cukrową, lodami i kawą, animacje oraz liczne konkursy dla dzieci. Będą również zamki dmuchane dla najmłodszych. Początek godz. 11. Wydarzenie organizują Społem PSS i Aeroklub Szczecin (K)