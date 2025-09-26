Piątek, 26 września 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

W sobotę święto latawca na lotnisku w Dąbiu

Data publikacji: 26 września 2025 r. 17:45
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2025 r. 17:45
W sobotę święto latawca na lotnisku w Dąbiu
Zabawa potrwa od godz. 11 do 14.30  

W sobotę 27 września na lotnisku Aeroklubu w Dąbiu odbędzie się „Święto Latawca”. W zawodach wezmą udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych.

Start latawców i ocena lotów w godz. 11-13. Zwycięzcy zawodów otrzymają nagrody rzeczowe: hulajnogi, deskorolki, rowerki biegowe, komplety rakietek, gry planszowe. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach otrzyma drobny upominek.

Będą punkty cateringowe z napojami, hot-dogami, grillem, watą cukrową, lodami i kawą, animacje oraz liczne konkursy dla dzieci. Będą również zamki dmuchane dla najmłodszych. Początek godz. 11. Wydarzenie organizują Społem PSS i Aeroklub Szczecin (K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję