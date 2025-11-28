W sobotę premiera Monopoly Szczecin

Jedna z najbardziej popularnych gier na świecie doczekała się szczecińskiej wersji. Edycja gry Monopoly Szczecin powstała z okazji 80. urodzin polskiego Szczecina. Najdroższe pole to Wały Chrobrego.

Jak będzie wyglądała gra i jakie miejsca znajdą się na planszy dowiemy się już w sobotę w CHR Galaxy podczas uroczystej premiery o godz. 12 (na poziomie 0, naprzeciwko fontanny). Dla młodszych uczestników przygotowano również dodatkowe gry i atrakcje.

Wydawcą gry jest Winning Moves. Szczecińska Agencja Artystyczna jest jedynym z partnerów projektu.

– Współtworzenie gry było niesamowitą przygodą – mówią przedstawiciele SAA. – Szczecin ma tyle pięknych miejsc, że wybór tylko kilku nie był łatwy. Podobnie jak selekcja zdjęć. Bardzo zależało nam, żeby ta gra pięknie promowała nasze miasto. Mamy nadzieję, a wręcz pewność, że ta edycja przypadnie wam do gustu. W kartach gry nie zabraknie lokalnych smaczków, z lekkim przymrużeniem oka.

Sobotnie wydarzenie potrwa w godz. 12-15.

