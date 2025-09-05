W sobotę pobiegną w Pobierowie

Tak wyglądała nadmorska rywalizacja w pierwszej części sezonu. Fot. Jerzy JANAWA

W sobotę 6 września, biegiem na trasie Pobierowo - Łukęcin - Pobierowo, długości ok. 4100 metrów, rozpocznie się II runda Dziwnowskiej Ligi Biegowej. Przypominamy, że w biegach DLB może uczestniczyć każdy, kto nie ma lekarskich przeciwwskazań do uprawiania biegów lub marszów. Zawodnicy, którzy ukończą biegi lub marsz nordic walking na wszystkich sześciu trasach (w przypadku nordic walking na pięciu trasach, bez półmaratonu, a zwolnienie z półmaratonu dotyczy również biegaczy niektórych kategorii wiekowych) zostaną sklasyfikowani w Lidze i nagrodzeni pamiątkowymi medalami oraz dyplomami podczas podsumowania Ligi 18 listopada. Ponadto, najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają okolicznościowe statuetki. Jednak najlepszą nagrodą, dla wszystkich uczestników będzie udział w sportowej przygodzie z pozytywnie zakręconymi amatorami ruchu na świeżym powietrzu.

Spotkanie przed pierwszym biegiem w Pobierowie przy Hotelu Gołębiewski, zapisy od godz. 9.30, start nordic walking o godz. 9.45, a start do biegu o godz. 10. Kontakt z organizatorem: tel. 607-377-071.

