W sobotę Dzień Otwarty Notariatu

W sobotę 22 listopada w godzinach od 10 do 16, po raz szesnasty notariusze z całej Polski zapraszają wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest przybliżenie roli notariusza, wyjaśnienie zawiłości prawnych oraz budowanie zaufania do zawodu zaufania publicznego, jakim jest notariusz. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem: „Wyjaśniać, edukować, chronić – wspólnie budujemy zaufanie do Notariatu!”

Dzień Otwarty Notariatu to ogólnopolska akcja organizowana od 2010 roku przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych. Wydarzenie ma charakter społeczny, niekomercyjny i edukacyjny – jego głównym celem jest bezpłatne udzielanie informacji prawnych osobom zainteresowanym bezpiecznym dysponowaniem majątkiem, sprawami rodzinnymi, dziedziczeniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

22 listopada notariusze w całej Polsce będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych w trzech formach: osobiście – w wybranych lokalizacjach w całym kraju, telefonicznie – poprzez dyżurujące numery, online – za pośrednictwem czatu oraz transmisji na żywo z udziałem notariuszy.

W ramach Izby Notarialnej w Szczecinie organizatorzy zapraszają do rozmów z notariuszami w czterech miastach naszego regionu: Białogard – Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1 Maja 15, Kamień Pomorski – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolińska 9, Słubice – Centrum Konferencyjne Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Szczecinek – Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka”, ul. Połczyńska 2A. Dodatkowo, notariusze Izby będą dyżurować telefonicznie pod numerem 91 443 55 81.

To doskonała okazja, aby w przyjaznej atmosferze uzyskać rzetelną i bezpłatną poradę prawną. Notariusze odpowiedzą na pytania dotyczące m.in.: dziedziczenia i darowizn, umów majątkowych małżeńskich, zakupu nieruchomości, ustanawiania pełnomocnictw, bezpieczeństwa obrotu prawnego.

