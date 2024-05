W sklepie „Pod Gwiazdami” zegar znowu działa! [GALERIA]

W sklepie „Pod Gwiazdami”. Zegar znowu działa! Fot. Krzysztof Żurawski

Zdewastowany niedawno i słynny na całą Polskę zegar kulkowy znowu odmierza czas! Czasomierz jest dziełem szczecińskiego konstruktora Władysława Steca.

Zegar na co dzień znajduje się w sklepie „Pod Gwiazdami”, a prace nad jego zbudowaniem zajęły konstruktorowi trzy lata. Ostatnio zegar uległ zniszczeniu. Przypomnijmy: 3 maja tuż przed godziną 1 w nocy właściciele zostali powiadomieni o włamaniu do sklepu. Wybito witrynę sklepową, która wpadła do wewnątrz sklepu. Wskutek uderzenia szyba rozpadła się na wiele kawałków. Niektóre z nich uszkodziły stojący tuż przy witrynie zegar kulkowy.

Ponowne uruchomienie zegara nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu ludzi, którzy pospieszyli również z pomocą finansową w naprawieniu szkód. Jedną z takich osób jest szczeciński muzyk Krzysztof Baranowski, który zaproponował zagranie specjalnego koncertu, na który składały się jego własne kompozycje.

Po koncercie nastąpiło uroczyste uruchomienie zegara kulkowego. Dokonał tego osobiście jego konstruktor Władysław Stec.

Krzysztof ŻURAWSKI