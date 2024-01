W sierpniu finał The Tall Ships Races. Szukają chętnych do załóg i na ląd

– Szukamy osób, które są pełnoletnie i chciałyby wspólnie z nami współtworzyć finał Wielkich Żaglowców w Szczecinie – zachęcają organizatorzy wydarzenia Fot. ŻSTW

W sierpniu tego roku Szczecin znów na kilka dni zmieni się w żeglarską stolicę Europy. Miasto będzie świętować zakończenie regat The Tall Ships Races 2024. Trwa rekrutacja załogi Reprezentacji Szczecina, która w tegorocznych regatach stanie w szranki z innymi wielkimi żaglowcami. Centrum Żeglarskie nadal czeka również na zgłoszenia oficerów łącznikowych.

2-5 sierpnia szczecińska Łasztownia oraz Wały Chrobrego będą miejscami, w których żeglarze będą wiedli prym. Bo to z okazji ich przybycia Szczecin zmieni się w żeglarską stolicę Europy. Dwa brzegi Odry zostaną wypełnione atrakcjami dla całych rodzin, animacjami, muzycznymi dźwiękami. Całe miasto będzie świętować zakończenie regat The Tall Ships Races 2024. Parada załóg, zwiedzanie jednostek, rozmowy i spotkania z załogami i niesamowita żeglarska atmosfera będą nam towarzyszyć w czasie tego sierpniowego weekendu.

– Trwa rekrutacja załóg do Reprezentacji Szczecina w The Tall Ships Races – przypomina Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Kandydaci mogą popłynąć w regatach wielkich żaglowców na szczecińskich jednostkach. A tych, którzy wolą zostać na stałym lądzie, zapraszamy do dołączenia do grona oficerów łącznikowych.

Jeszcze do 29 lutego przyjmowane są zgłoszenia chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w The Tall Ships Races. Granatowo-bordowa Reprezentacja Szczecina już wiele razy pokazała, na co ją stać.

– W regatach na dwóch etapach popłyną trzy szczecińskie jachty: Dar Szczecina, Zryw oraz Urtica. Reprezentacja odwiedzi porty w Kłajpedzie, Helsinkach, Tallinie, Turku, Mariehamn oraz port finałowy w Szczecinie – informuje Celina Wołosz. – Szukamy jeszcze 27 osób, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę i reprezentować w żeglarskich zmaganiach nasze miasto.

Aby zostać członkiem Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina należy: najpóźniej w dniu 20.06.2024 r. mieć ukończone 18 lat, mieszkać, uczyć się lub pracować w Polsce być osobą kreatywną i niebojącą się wyzwań oraz znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym.

Podczas finału the Tall Ships Races do Szczecina przypłyną jednostki z całego świata. W dalszym ciągu poszukiwani są oficerowie łącznikowi (wolontariat) oraz wolontariuszy do obsługi wydarzenia, którzy będą wspierać organizatora w koordynacji działań.

Więcej na www.tallships.szczecin.eu

(K)