W regionie trwają największe w historii ćwiczenia obronne

Scenariuszy w ćwiczeniach "Gniewosz - 23" jest 21. Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Na Pomorzu Zachodnim eksplodowała rakieta i trzeba poradzić sobie z dużą liczbą zabitych i rannych. To jeden z 21 scenariuszy ćwiczeń obronnych "Gniewosz - 23", największego tego typu przedsięwzięcia w historii naszego województwa. "Gniewosz - 23" ma sprawić, że przedstawiciele służb i urzędnicy będą lepiej przygotowani do różnego rodzaju kryzysów, a tych we współczesnym, niespokojnym świecie nie brakuje.

Inny scenariusz zakłada taki punkt wyjściowy: "Obiekt użyteczności publicznej jest zagrożony ostrzałem rakietowym, trzeba go ewakuować". Do tego m.in. planowanie opanowania pożarów wielkoobszarowych, ewakuacja dóbr kultury, ochrona instalacji infrastruktury krytycznej. W Urzędzie Miasta Węgorzyno zostanie przećwiczona ewakuacja obiektu użyteczność publicznej zagrożonego detonacją improwizowanego urządzenia wybuchowego. Jest też epizod ze skażeniem wody w jeziorze Węgorzyno.

- Naszym celem jest przećwiczenie jak największej liczby zróżnicowanych scenariuszy dotyczących sytuacji kryzysowych i skoordynowanie działań wszystkich instytucji, służb, jednostek samorządu terytorialnego, wojska, a także szpitali i innych podmiotów, które uruchamiane są w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa – mówi kierujący ćwiczeniami wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – Sprawdzamy, na poziomie województwa, stan gotowości obronnej państwa w czasie kryzysu i współpracę wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wnioski z ćwiczeń posłużą poprawie procedur, przepływu informacji oraz podejmowania decyzji.

W akcję zaangażowane są 104 jednostki samorządu, 9 urzędów administracji zespolonej z wojewodą, 28 podmiotów medycznych, szczeciński ośrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz elementy 12. Dywizji Zmechanizowanej, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i 14. Zachodniopomorskiego Batalionu Obrony Terytorialnej, a także inne podmioty.

- Nie są przewidziane utrudnienia dla mieszkańców w związku z realizacją ćwiczeń - zapewnia rzecznik prasowy ZUW Michał Ruczyński.

Ćwiczenia odbywają się we wszystkich gminach naszego województwa. W większości mają charakter sztabowy.

"Gniewosz - 23" potrwa do piątku. ©℗

Alan Sasinowski