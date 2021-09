W regionie 24 nowe przypadki koronawirusa

W województwie zachodniopomorskim mamy 24 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa. W ciągu doby nie zmarła żadna zakażona osoba - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

To dane - co do liczby zakażeń - identyczne jak dzień wcześniej. Natomiast w poniedziałek przed tygodniem (13 września) odnotowano 21 zakażeń.

Najwięcej, bo siedemnaście nowych przypadków SARS-CoV-2, odnotowano w Szczecinie. W powiatach: choszczeńskim i goleniowskim zaś po dwa.

W ciągu minionej doby w Zachodniopomorskiem wykonano tylko 1020 testów na obecność koronawirusa (najmniej w minionym tygodniu). W kwarantannie przebywają 3343 osoby.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. białogardzki 0 0 choszczeński 2 0.42 drawski 0 0 goleniowski 2 0.24 gryficki 0 0 gryfiński 0 0 kamieński 0 0 kołobrzeski 0 0 koszaliński 0 0 myśliborski 0 0 policki 1 0.12 pyrzycki 0 0 sławieński 0 0 stargardzki 1 0.08 szczecinecki 0 0 świdwiński 0 0 wałecki 0 0 łobeski 0 0 Koszalin 1 0.09 Szczecin 17 0.42 Świnoujście 0 0

