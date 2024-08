W poniedziałek żegnamy żaglowce

Fot. Anna Gniazdowska

Finał regat The Tall Ships Races 2024 dobiegł końca. Wypływanie jednostek ze Szczecina rozpocznie się o godz. 6:00 rano w poniedziałek, 5 sierpnia. O godz. 7:00 z Nabrzeża Wieleckiego zaczną wypływać jachty klasy C i D, a w godzinach od 9:00 do 12:00 planowane są wypłynięcia największych żaglowców klasy A i klasy B. To ostatnia okazja, aby zobaczyć gwiazdy tegorocznych regat!