W poniedziałek utrudnienia na świnoujskiej przeprawie promowej

Przeprawa promowa wg mnie jest jedną z atrakcji Świnoujścia. Jednak tylko wtedy, gdy na wjazd na prom nie czeka się kilka godzin. Wychodzi na to, że atrakcyjność przeprawy odnosi się w zasadzie tylko do pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Reszta jest skazana na stanie w kolejkach. Mieszkańcy Świnoujścia w krótszych, przyjezdni w dużo dłuższych, szczególnie w sezonie.☹️☹️☹️

A moim życzeniem jest, aby tunel służył do tranzytu i jak ktoś chce tunelem to proszę bardzo. A przeprawa promowa w ogóle mi nie przeszkadza. Codziennie przeprawiam się od 40 lat, dzień w dzień i na niczym mi nie ubyło. A panowie Klemensy to mają pojęcie o przeprawie promowej tyle, co ja o wchodzeniu na góry w Himalajach.

Klara

2022-10-16 10:26:34

Jak by Tusk rządził to byliśmy skazani na promy a tak będziemy mieli tunel. Już sie odgrażają że kanał Mierzei Wiślanej i tunel jak dojdą do władzy to zasypią bo nas to skłoci z sąsiadami