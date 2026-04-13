Poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. 
W poniedziałek i wtorek w Szczecinie zawyją syreny

Data publikacji: 13 kwietnia 2026 r. 10:21
Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2026 r. 10:21
W poniedziałek i wtorek (13 i 14 kwietnia) na terenie miasta będą prowadzone krótkie testy wybranych syren alarmowych - zapowiada szczeciński magistrat.

Działania te prowadzone  są w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

Do godzin popołudniowych na wybranych obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej uruchamiane będą syreny emitujące krótkie, około 5-sekundowe sygnały dźwiękowe.

Jak wyjaśnia Centrum Informacji Miasta będę to wyłącznie testy techniczne – emitowane sygnały nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.

Czytaj także

