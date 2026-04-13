W poniedziałek i wtorek w Szczecinie zawyją syreny

Fot. UM Szczecin

W poniedziałek i wtorek (13 i 14 kwietnia) na terenie miasta będą prowadzone krótkie testy wybranych syren alarmowych - zapowiada szczeciński magistrat.

Działania te prowadzone są w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

Do godzin popołudniowych na wybranych obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej uruchamiane będą syreny emitujące krótkie, około 5-sekundowe sygnały dźwiękowe.

Jak wyjaśnia Centrum Informacji Miasta będę to wyłącznie testy techniczne – emitowane sygnały nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.

(k)

