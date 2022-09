W obronie wolnej edukacji. Podręcznikowy protest

„Precz z (s)HIT-em" - pod takim hasłem zamanifestowali swój protest w czwartkowe popołudnie w Szczecinie ci, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu do obiegu wraz z nowym rokiem szkolnym podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego „Historia i Teraźniejszość" do nauczania nowego przedmiotu o tej samej nazwie w klasach I szkół ponadpodstawowych, a konkretnie w liceach i technikach. Krytycznie odnoszą się do zawartych w nim treści. Te już od kilku tygodni są przedmiotem burzliwej debaty publicznej, nie schodzą z łamów gazet, stały się przedmiotem polemik i gorących dyskusji w licznych telewizyjnych i radiowych programach publicystycznych.

Jak podkreślali demonstrujący, uczniowie z tej publikacji nie powinni czerpać wiedzy, bo zakłada kształtowanie młodych umysłów w duchu nacjonalizmu, rasizmu, faszyzmu, mizoginii, homofobii oraz ogólnej dyskryminacji inaczej myślących i czujących. Wskazują przy tym na kuriozalne w niej zestawianie feminizmu, marszów równości, gender, socjalizmu z nazizmem czy reżimem stalinowskim.

Zebrani w liczbie kilkudziesięciu osób, rozwinęli transparenty z hasłami: - Podstawowy wzór na wolną szkołę: (MEiN- Czarnek)+ (podręcznik do sHiTu Roszkowskiego+śmietnik); Jeśli Czarnek chce HIT, to niech pójdzie do sklepu; HiT Czarnek ściągał na godzinie wychowawczej. Były też cytaty z twórczości Witolda Gombrowicza. o upupianiu. I skandowali: - Edukacja nie indoktrynacja.

- Cel MEN-u jest jasny: indoktrynacja przyszłych pokoleń wyborców, degeneracja ich światopoglądów, wykształcenie nacjonalistów. Nie pozwólmy, aby to szambo zatruło nam młode pokolenie! Nie pozwólmy na indoktrynację naszych dzieci! - mówili. - Chcemy światłych dzieci, wykształconych, otwartych obywateli w Europie, z której obecnie rządzący chcą nas wypchnąć. Jaka będzie edukacja, taka będzie demokracja. Pikietę na pl. Pawła Adamowicza zorganizowali przedstawiciele środowisk skupionych wokół organizacji i ruchów pozarządowych, jak: Wolna Szkoła, KOD Zachodniopomorskie, Lambda Szczecin, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Protest z Wykrzyknikiem oraz aktywiści ze struktur szczecińskich partii Zieloni i Razem. Pojawili się też działacze Akcji Antyfaszystowskiej i Federacji Młodych Socjaldemokratów. ©℗

(M)