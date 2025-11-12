W Nowogródku bez zmian. Wójt pozostaje na swoim stanowisku

Wójt pozostaje na swoim stanowisku.

Referendum w gminie Nowogródek Pomorski mające na celu odwołanie z funkcji wójta Krzysztofa Mrzygłoda, okazało się dla niego pomyślne.

REKLAMA

Zbyt mała liczba osób, które poszły głosować, zdecydowała, że wójt może dalej sprawować swoją funkcję. Do referendalnych urn poszło tylko 230 osób. Za odwołaniem wójta opowiedziało się 212 osób. Zgodnie z przepisami, w referendum musiało wziąć udział minimum 868 osób.

Referendum okazało się więc nieważne, ponieważ wzięło w nim udział mniej niż trzy piąte osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła niecałe 9 procent. Tym samym wójt gminy Nowogródek Pomorski nie został odwołany. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

REKLAMA