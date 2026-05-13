W niemiecko-rosyjskich kleszczach. Spotkanie z Krzysztofem Rakiem

Dr Krzysztof Rak opowie o swojej książce „Krucha niepodległość. Jak Piłsudski ze Stalinem i Hitlerem ratował niepodległość Polski”. Fot. arch. prywatne

W poniedziałek 18 maja Szczecinianie będą mogli spotkać się z popularnym historykiem dr. Krzysztofem Rakiem, który opowie o swojej książce „Krucha niepodległość. Jak Piłsudski ze Stalinem i Hitlerem ratował niepodległość Polski”. Spotkanie, które rozpocznie się o g. 17.30 w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 b, poprowadzi dr Maciej Pieczyński, autor copiątkowych felietonów na łamach naszej gazety.

W opisie „Kruchej niepodległości” przeczytamy: „Największym wyzwaniem Polski w dwudziestoleciu międzywojennym było uniknięcie kolejnego rozbioru. Wielkie mocarstwa jasno dawały do zrozumienia, że to właśnie Polska może zapłacić cenę ich politycznych układów. Nikt tylko nie wiedział, kto pierwszy uderzy – Niemcy czy sowiecka Rosja. W latach 20. wydawało się, że to oni podzielą nasz kraj, a w latach 30. coraz bardziej prawdopodobne stawało się, że Niemcy dogadają się z Zachodem kosztem Polski. Mimo to Polska nie tylko przetrwała, ale też na chwilę zyskała realny wpływ na europejską politykę. Stało się tak dzięki niezwykłej dyplomacji Józefa Piłsudskiego, który potrafił rozgrywać nawet tak potężnych graczy jak Stalin i Hitler. Ta książka w pasjonujący sposób pokazuje, jak II Rzeczpospolita balansowała między dwiema potęgami, grając o najwyższą stawkę – własne istnienie. To opowieść o odwadze, politycznym pokerze i błyskotliwej strategii, która na chwilę pozwoliła Polsce stać się graczem na europejskiej scenie”.

(as)

