W niedzielę śpimy krócej! Zmiana czasu szybko nie zniknie

W niedzielę (27 marca) zmieniamy czas na letni - o godz. 2 przesuwamy wskazówki zegarków na godz. 3.

Wiele wskazuje na to, że nie jest to ostatnia zmiana czasu, która nas czeka. Debata nad jej zniesieniem trwa od kilku lat. W marcu 2019 r. Parlament Europejski uznał, że przestawianie zegarków dwa razy do roku nie ma sensu. Według przyjętego przez europosłów stanowiska ostatnia zmiana miała nastąpić wiosną 2021 r. Tak się jednak nie stało, gdyż szereg krajów członkowskich nie podzieliło opinii PE i nie zostały wprowadzone żadne wiążące ustalenia w tej sprawie.

(k)