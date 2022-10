W niedzielę od północy ruszają prace w rejonie placu Zwycięstwa

Drajwer

2022-10-08 13:44:24

To będzie blokada centrum. Ciężarówki zamiast jechać Kopernika pojadą jednym pasem zakorkowanej Krzywoustego. Tylko CHARĘZA by) w stanie to wymyślić. To taki nasz magistracki wulkan intelektu niczym Suski i Sasin