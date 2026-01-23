W niedzielę finał WOŚP. Orkiestra zagra także w zamku

By skorzystać z przygotowanych atrakcji, wystarczy w niedzielę, 25 stycznia przyjść na zamek, przy okazji wrzucić dowolny datek na szlachetny cel. Fot. Dariusz GORAJSKI

W niedzielę odbędzie się 34. finał WOŚP. W Szczecinie szykuje się sporo wydarzeń. Część z nich odbędzie się w Zamku Książąt Pomorskich. Wśród nich koncerty, zwiedzenie z przewodnikiem, strefa zdrowia czy Światełko do Nieba. W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Orkiestra gra z hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Od godziny 11.30 do 16 będzie można zwiedzać Zamek Książąt Pomorskich z przewodnikami. Zwiedzanie nie jest biletowane, wystarczy dowolny datek do orkiestrowej puszki. W planie jest np. zwiedzanie nowo otwartego Skrzydła Północnego (godz. 11.30 i 13 – zbiórka w Sali Bogusława X Wielkiego). Ponadto będzie można zobaczyć wystawę „Warsztat geniuszu” (godz. 13 – Galeria Północna), a także poznać dzieje i legendy Gryfitów podczas oprowadzania po zamkowych tarasach oraz dziedzińcach (godz. 15 – zbiórka pod Wieżą Zegarową). Dla tych, którzy zamkowe zakamarki i historię będą chcieli odkryć indywidualnie, też będzie taka możliwość. Przewodnik będzie do dyspozycji chętnych w godzinach 10-17 (wystarczy wrzucić datek do puszki).

Niedziela upłynie w zamku pod znakiem muzyki. Od godziny 16 do 19 wystąpią m.in. Chór Dziecięcy Polka, Dżamani czy Bloco Pomoierania.

W tym samym czasie na zainteresowanych czekać będzie strefa zdrowia. A w niej: pokazy udzielania pierwszej pomocy, nauka obsługi defibrylatora AED, konsultacje z gastroenterologami, porady NFZ, pomiary ciśnienia krwi i saturacji, a także analiza składu ciała.

O godz. 19 na Dużym Dziedzińcu rozpocznie się pokaz poloneza z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie. Każdy będzie mógł do niego dołączyć. O godzinie 20 w tym samym miejscu rozbłyśnie „Światełko do Nieba”.

