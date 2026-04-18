W niedzielę 22. Szczeciński Marsz dla Życia. „Jestem dla Ciebie”

Tysiące Szczecinian przeszły w ubiegłorocznym Marszu. Fot. Dariusz GORAJSKI

W najbliższą niedzielę, tydzień po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, ulicami Szczecina przejdzie 22. Szczeciński Marsz dla Życia, a to pokojowe i radosne święto życia – w którym co roku uczestniczą całe rodziny, młodzież, dzieci i seniorzy – jest wyrazem szacunku dla wartości życia i godności każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Ta największa w naszym regionie manifestacja pro-life, współorganizowana przez Fundację Małych Stópek, rozpocznie się o godz. 15 na Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II, a zakończy się w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Świętego Jakuba Mszą Świętą, po której będzie można podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego.

Z Jasnych Błoni uczestnicy przejdą przez bramę Urzędu Miasta na Plac Armii Krajowej i Aleję Papieża Jana Pawła II, a następnie przejdą przez place i ulice: Grunwaldzki, Lotników, Kaszubska, Edmunda Bałuki, Niepodległości, Brama Portowa, Wyszyńskiego, Sołtysia, Grodzka przechodząc na Plac Katedralny im. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego.

Szczeciński Marsz dla Życia jest jednym z największych marszów za życiem i w obronie życia w Polsce. Co roku przyciąga wiele tysięcy uczestników, którym los najmłodszych, bezbronnych, nienarodzonych nie jest obojętny. Organizatorzy zachęcają do przyjścia, aby naszą obecnością, zaangażowaniem, modlitwą i obroną pomóc przeżyć tym, którzy sami bronić się nie mogą. Wesprzyjmy bliskich tych dzieci, którzy także potrzebują pomocy! Podobny Marsz odbędzie się 19 kwietnia także w Warszawie, a wiemy o co najmniej 24 podobnych przemarszach w późniejszych terminach, m.in. w Krakowie, Wadowicach czy Licheniu.

Tegoroczne hasło Marszu brzmi „Jestem dla Ciebie”. Zwraca ono uwagę na to, że troska o życie nie powinna ograniczać się jedynie do deklaracji, lecz przede wszystkim wyrażać się w konkretnych postawach i działaniach wobec drugiego człowieka. Obrona życia to nie tylko reagowanie w sytuacjach jego bezpośredniego zagrożenia. To także codzienna wrażliwość na potrzeby innych, pomoc osobom samotnym, wsparcie dla rodzin wychowujących chore dzieci, czy troska o osoby starsze i potrzebujące. „Jestem dla Ciebie” to wezwanie do miłości bliźniego realizowanej w praktyce, poprzez obecność, pomoc i zwykłą ludzką życzliwość. Taką postawę św. Jan Paweł II nazywał „Ewangelią życia”.

Hasło „Jestem dla Ciebie” nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, ponieważ uczestnicy Marszu będą mogli w praktyczny sposób okazać wsparcie, poprzez pomoc finansową dla Hospicjum Perinatalnego „Jestem”. Zbiórka na rzecz tej instytucji była prowadzona podczas ubiegłorocznego Marszu i spotkała się z dużym odzewem uczestników. Hospicjum, działające od ponad roku, objęło już opieką blisko 50 rodzin.

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są od wielu już lat w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną, jak również dla uwypuklenia najważniejszych aspektów obrony życia i rodziny, każdego roku organizowane są pod innym hasłem. Zawsze jednak wyrażają oczekiwanie takich zmian społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju. W 2012 roku organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny z kilkudziesięciu miast przyjęli deklarację, która określa fundamenty i cel współpracy podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju Ruchu Marszowego w Polsce:

DEKLARACJA NA RZECZ ŻYCIA I RODZINY

Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego. Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane. Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego i szacunek dla rodziny.

Wszystkich, którym bliska jest wartość ludzkiego życia, organizatorzy zapraszają do udziału w Marszu i wspólnego przejścia ulicami Szczecina w najbliższą niedzielę!

(mij)

