W Międzyzdrojach nie będzie podwyżek na wywóz śmieci

W Międzyzdrojach nie będzie podwyżek za wywóz odpadów. Taką deklarację złożyły władze gminy. To dość zaskakująca informacja biorąc pod uwagę fakt, że w 2023 roku czeka nas fala wzrostów cen za niemal wszystkie usługi.

Okazuje się, że podwyżek udało się uniknąć dzięki korzystnej ofercie uzyskanej w przetargu na ,,Obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółka Zielone Międzyzdroje, która zaoferowała usługi na kwotę 3 289 539,66 zł. Druga firma – Remondis zaproponowała 4 736 903,82 zł.

- Zaoszczędzona kwota w wysokości 1 447 364,16 zł pozwoli nam uniknąć wprowadzenia przyszłorocznych podwyżek za wywóz odpadów! - obiecał burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.

To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców. Gmina kupiła trzy nowe samochody do transportu odpadów komunalnych. Specjalistyczne pojazdy posłużą do obsługi nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nowe śmieciarki są wyposażone w nowoczesny system monitoringu i ładowania, który jest zasilany elektrycznie (co przekłada się na cichą pracę). Jeden z pojazdów ma dodatkowo myjkę co pozwoli na mycie i dezynfekcję kontenerów na odpady.

(rj)