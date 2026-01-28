W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości w Szczecinie i Mścięcinie [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek, 27 stycznia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu oddano hołd pomordowanym przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Uroczystości w 81. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau zorganizował szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dyrektora szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztofa Męcińskiego reprezentowała naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Marzena Szulc. Wraz z zastępcą burmistrza Polic Radosławem Mikołajczykiem oraz przewodniczącą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie Różą Król złożyła kwiaty w miejscu dawnej filii KL Stutthof w Policach-Mścięcinie.

Podczas II wojny światowej na terenie Polic funkcjonowały obozy pracy i karne oraz filie obozów koncentracyjnych Stutthof i Ravensbrück. Szacuje się, że zginęło tam około 13 tysięcy osób. Pamięć ofiar uczczono również w Szczecinie, m.in. przy tablicy upamiętniającej dawną synagogę na ul. Dworcowej oraz pod pomnikiem Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Centralnym.

27 stycznia 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wyzwoliły około 7 tysięcy więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień ten obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez ONZ w 2005 roku.

(dg)

