W Kołobrzegu znak drogowy spadł na dziecięcy wózek

Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj (31 sierpnia) w rejonie dzielnicy portowej Kołobrzegu. Starsza kobieta chciała zaparkować przy ul. Obrońców Westerplatte prowadzoną przez siebie toyotę. Wygląda na to, że pomyliła pedał gazu z hamulcem, bo z impetem wjechała w stojący przy chodniku znak drogowy. Tuż obok niego znajdowała się rodzina z wózkiem, w którym było 3-miesięczne niemowlę.

Znak przewrócił się na wózek miażdżąc go częściowo. Na pomoc ruszyli przechodnie, którzy wyciągnęli niemowlaka z pułapki. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Dziecko trafiło do koszalińskiego szpitala, gdzie poddano je dokładnym badaniom. Na szczęście, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nie odniosło ono większych obrażeń. Sprawą niefrasobliwej kobiety, która doprowadziła do tej drastycznie groźnej sytuacji, zajęła się policja.

(pw) ©℗