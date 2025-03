W Kołobrzegu wypowiedzieli umowę oświatową

Jeśli faktycznie obwody kołobrzeskich podstawówek ulegną zmianie, gmina wiejska Kołobrzeg będzie musiała zagwarantować swoim małych mieszkańcom naukę we własnych szkołach. Fot. Artur BAKAJ

Zgodnie z zapowiedziami gmina wiejska Kołobrzeg wypowiedziała Kołobrzegowi umowę, która regulowała kwestie finansowe związane z uczęszczaniem dzieci mieszkających na wsiach do miejskich podstawówek. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy.

Nie pomogły przy tym słowa obecnej na posiedzeniu Ilony Grędas-Wójtowicz, zajmującej stanowisko zastępcy prezydenta Kołobrzegu ds. społecznych. Przypomniała ona zebranym, jaki był cel zawartego niemal 30 lat temu porozumienia z miastem oraz zaproponowała, aby w związku z nowym systemem dofinansowań państwa do oświaty istniejącą umowę aneksować, zamiast ją zrywać. Dyskusja nad złożonym przez władze gminy projektem uchwały była długa, ale ostatecznie ją podjęto.

Ilona Grędas-Wójtowicz uważa, że w tej sytuacji gmina powinna powiadomić rodziców dzieci mieszkających na jej obszarze, że najpewniej nie będą mogły one brać udziału w rekrutacji do miejskich podstawówek. Co prawda obwody niektórych kołobrzeskich szkół podstawowych obejmują wybrane gminne miejscowości, ale w nowej rzeczywistości zaistniałej po wypowiedzeniu umowy zawartej pomiędzy samorządami miasto może je zmienić. Mowa między innymi o części sołectw Korzystno i Zieleniewo, które dosłownie stykają się z kołobrzeską dzielnicą Radzikowo i zlokalizowaną tam Szkołą Podstawową nr 6.

Jeśli faktycznie obwody kołobrzeskich podstawówek ulegną zmianie, gmina wiejska Kołobrzeg będzie musiała zagwarantować swoim małych mieszkańcom naukę we własnych szkołach. Byłby to dla ich rodziców ogromny kłopot, bo są tylko dwie takie placówki. Jedna w oddalonym o 14 km od Kołobrzegu Dźwirzynie, a druga w Drzonowie, do którego wiedzie 18-kilometrowa droga.

Podjęta uchwała spędza sen z powiek mieszkańcom podkołobrzeskich miejscowości, a w szczególności wspomnianego Zieleniewa i Korzystna. Do miejskich podstawówek uczęszcza obecnie blisko pół tysiąca dzieci mieszkających na obszarach wiejskich. Gmina płaciła dotychczas Kołobrzegowi za utrzymanie takiej możliwości 4,3 mln zł rocznie. Czy oszczędność finansowa samorządu przełoży się na dobrobyt jej mieszkańców? Na to pytanie odpowiedzą zapewne w kolejnych latach szkolnych oni sami. ©℗

(pw)