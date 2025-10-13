Poniedziałek, 13 października 2025 r. 
W hołdzie legendzie Pogoni Szczecin

Data publikacji: 13 października 2025 r. 11:43
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2025 r. 14:43
W hołdzie legendzie Pogoni Szczecin
To jeden z czterech murali realizowanych w ramach projektu „Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin”. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Przy ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie powstaje nowy mural poświęcony patronowi tej ulicy – legendarnemu trenerowi Pogoni Szczecin. To jeden z czterech murali realizowanych w ramach projektu „Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin”, który zwyciężył w głosowaniu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Monumentalne malowidło przedstawiać będzie Floriana Krygiera w charakterystycznym kapeluszu, w otoczeniu młodych piłkarzy szykujących się do meczu. W tle pojawią się trybuny wypełnione kibicami, tworząc symboliczny obraz pokoleń wychowanych przez trenera i sportowej wspólnoty, którą współtworzył.

Za realizację odpowiada warszawska firma Wallart, wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez miasto. Prace są finansowane z miejskiego budżetu, a koszt muralu oszacowano na około 130 tysięcy złotych.

Mural przy ulicy Krygiera jest jednym z czterech realizowanych w różnych częściach Szczecina artystycznych upamiętnień związanych z Dumą Pomorza. Kolejne są przy ulicach Bohaterów Getta Warszawskiego, Kolumba i Gryfińskiej. Całość projektu ma przypominać o historii klubu oraz jego najważniejszych postaciach, które na trwałe zapisały się w dziejach szczecińskiego sportu.

(dg)

Komentarze

sbsro
2025-10-13 14:37:33
Dlatego właśnie od kilku już lat nie głosuję w SBO - bo w tym ustawionym konkursie nie ma znaczenia czy projekt jest dobry czy nie, wystarczy że ma odpowiednio duży, zmobilizowany, sztab wyborców, jak w tym przypadku kibole. I tak to już w tym mieście jest, że wystarczy mieć grupę kopaczy, żeby doić miasto nawet na 55 milionów na nowy, nikomu nie potrzebny stadion. Piłka nożna to sport dla patologii ale dopiero kasa jaka w niego jest pompowana, to dopiero patologia.
nick
2025-10-13 13:43:56
Grosickiego rozpoznaję, Miązek z wąsem u góry chyba i Benesz albo Kensy u góry z brzegu. Inni jacyś niepodobni z twarzy do nikogo. Albo zdjęcie w Kurierze do luftu. Powinni być na pierwszy rzut oka rozpoznawalni Dymek, Olo Moskalewicz, Zenon Kasztelan, M. Leśniak, Bramkarz też mi na Radka nie wygląda, raczej jak Krychowiak w przebraniu. Dobrze, że Pan Florian chociaż jest taki jak go pamiętam za dzieciaka.
Guciu
2025-10-13 11:57:33
Fajne dobre chłopaki....

