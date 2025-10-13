W hołdzie legendzie Pogoni Szczecin

To jeden z czterech murali realizowanych w ramach projektu „Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Przy ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie powstaje nowy mural poświęcony patronowi tej ulicy – legendarnemu trenerowi Pogoni Szczecin. To jeden z czterech murali realizowanych w ramach projektu „Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin”, który zwyciężył w głosowaniu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Monumentalne malowidło przedstawiać będzie Floriana Krygiera w charakterystycznym kapeluszu, w otoczeniu młodych piłkarzy szykujących się do meczu. W tle pojawią się trybuny wypełnione kibicami, tworząc symboliczny obraz pokoleń wychowanych przez trenera i sportowej wspólnoty, którą współtworzył.

Za realizację odpowiada warszawska firma Wallart, wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez miasto. Prace są finansowane z miejskiego budżetu, a koszt muralu oszacowano na około 130 tysięcy złotych.

Mural przy ulicy Krygiera jest jednym z czterech realizowanych w różnych częściach Szczecina artystycznych upamiętnień związanych z Dumą Pomorza. Kolejne są przy ulicach Bohaterów Getta Warszawskiego, Kolumba i Gryfińskiej. Całość projektu ma przypominać o historii klubu oraz jego najważniejszych postaciach, które na trwałe zapisały się w dziejach szczecińskiego sportu.

