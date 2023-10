W Goleniowie wybuchł zbiornik pod ciśnieniem. Ranny mężczyzna

Do wybuchu zbiornika ciśnieniowego doszło dziś (2.10) w budynku mieszkalnym przy Krasińskiego w Goleniowie. Zdarzenie miało miejsce ok. godz.17. Do eksplozji doszło podczas prac ślusarskich.

- W wyniku zdarzenia poszkodowany został mężczyzna, który wykonywał prace ślusarskie. Z poparzeniami dłoni i twarzy został przetransportowany do szpitala w Szczecinie – mówi mł. asp. Natalia Gogosza z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna, pogotowie i policja. Przyleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

