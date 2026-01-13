W dorzeczu Parsęty powstanie bateria zbiorników retencyjnych

Wykonawcą zadania została firma PAWKARD FPHU Paweł Kluszczyński z Nowogardu. Fot. UM Karlino

Na terenie trzech miejscowości dorzecza Parsęty powstaną lub zmodernizowane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne służące gromadzeniu a następne rozprowadzaniu wód opadowych i roztopowych.

Nowa bateria zbiorników pojawi się w Karlinie. Pojawienie się instalacji w miejscowości korzystnie wpłynie na utrzymanie oczekiwanego poziomu wód gruntowych zmniejszając ich amplitudę wahania. Ma mieć ona także korzystny wpływ na stan biologiczny znajdującego się na terenie miejscowości Kanału Młyńskiego. Poza inwestycją w samym Karlinie, przywrócone zostaną także funkcje zbiorników w Lubiechowie i Mierzynie – położonych na terenie tej samej gminy. Całe zadanie pochłonie blisko 3 mln zł. Projekt dostał 100-procentowe dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. ©℗

(pw)

